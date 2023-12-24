24 грудня 2023 року: Святвечір — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вечеряти до першої зірки та сваритися з ким-небудь.

Що сталося цього дня:

Напередодні Різдва Христового ввечері християни відзначають Святвечір. Саме цього дня закінчується Різдвяний піст, який тривав сорок днів. Перша зірка в небі 6 січня символізує Різдво Сина Божого. Назву свята пов'язують із традицією влаштовувати "святу" вечерю.

Що не можна робити 24 грудня:

сваритися;

сідати вечеряти до першої зірки;

запивати їжу (можна тільки компотом);

щоб стіл на вечерю був порожній;

спізнюватися на вечірню трапезу;

сидіти на кутку столу;

кричати й емоціонувати.

Народні прикмети та повір'я:

ясний день обіцяє гарний урожай;

мало зірок видно — мало ягід вродить;

якщо є іній — погода буде сприятлива для весняних посівів;

сніжна погода — буде врожай на хліб;

снігопад — до процвітання господарства;

мороз — у сім'ї буде порада та любов.

День ангела святкують:

Агафія, Ахмет, Василя, Євгенія, Клавдія, Микола, Пилип.

Народилися сьогодні:

1937 рік — В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч;

1971 рік — Рікі Мартін (Енріке Мартін Моралес), пуерто-риканський співак, музикант, актор, лауреат премій "Греммі".

А також у цей день:

1777 рік — капітан Джеймс Кук і його кораблі "Резольюшн" і "Діскавері" відкрили острів, який 2 січня Кук назвав островом Різдва;

1906 рік — канадець Фессенден уперше в історії здійснив музичну радіопередачу (арія Генделя і Minuit Chrétiens у власному виконанні на скрипці).