24 грудня 2023 року: Святвечір — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна вечеряти до першої зірки та сваритися з ким-небудь.
Що сталося цього дня:
Напередодні Різдва Христового ввечері християни відзначають Святвечір. Саме цього дня закінчується Різдвяний піст, який тривав сорок днів. Перша зірка в небі 6 січня символізує Різдво Сина Божого. Назву свята пов'язують із традицією влаштовувати "святу" вечерю.
Що не можна робити 24 грудня:
- сваритися;
- сідати вечеряти до першої зірки;
- запивати їжу (можна тільки компотом);
- щоб стіл на вечерю був порожній;
- спізнюватися на вечірню трапезу;
- сидіти на кутку столу;
- кричати й емоціонувати.
Народні прикмети та повір'я:
- ясний день обіцяє гарний урожай;
- мало зірок видно — мало ягід вродить;
- якщо є іній — погода буде сприятлива для весняних посівів;
- сніжна погода — буде врожай на хліб;
- снігопад — до процвітання господарства;
- мороз — у сім'ї буде порада та любов.
День ангела святкують:
Агафія, Ахмет, Василя, Євгенія, Клавдія, Микола, Пилип.
Народилися сьогодні:
1937 рік — В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч;
1971 рік — Рікі Мартін (Енріке Мартін Моралес), пуерто-риканський співак, музикант, актор, лауреат премій "Греммі".
А також у цей день:
1777 рік — капітан Джеймс Кук і його кораблі "Резольюшн" і "Діскавері" відкрили острів, який 2 січня Кук назвав островом Різдва;
1906 рік — канадець Фессенден уперше в історії здійснив музичну радіопередачу (арія Генделя і Minuit Chrétiens у власному виконанні на скрипці).