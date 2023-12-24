Послання від Ангелів на Різдво. Таро-прогноз для всіх знаків на 2024 рік

Ворожимо на Різдво 2023 і отримуємо важливі підказки від Вищих Сил у прийдешньому році.

Сьогодні велике свято для всього християнського світу. Різдво 2023 приносить світло і радість у душі та можливість провести час із сім'єю. Подумки дистанціюватися від тягаря новинного фону і заглибитися в таїнство зимових свят.

Саме цього дня заведено загадувати бажання, бо "небо добре чує" того, хто ставить запитання, Ангели опускаються з небес і можна почути "дихання" Всесвіту. Словом, цьому дню приписують чимало містики. А вже як добре ворожити на різдво, а також до і після.

Пропоную Таро-прогноз на Різдво 2024 року передав послання від Ангелів для кожного знака Зодіаку. Адже Вищі Сили точно розмовляють із нами в цей день.

Овен

Таро-прогноз на 2024 рік для Овнів

Овнам слід і застосовувати дану їм від народження силу і велику енергію на благо. Причому як для себе, так і для оточуючих. А також, слід стримувати необдумані пориви. Це і є ключ до вашого успіху в прийдешньому році 2024.

Телець

Таро-прогноз на 2024 рік для Тельців

Тельцям слід пам'ятати, що ресурси — це добре, але розвивати інші сфери особистості теж необхідно, інакше вам доведеться відчути на собі весь тягар проблем зацикленості на фінансах у 2024 році. Зупиніться і послухайте себе. Ви — це не тільки про грошову стабільність!

Близнюки

Таро-прогноз на 2024 рік для Близнюків

Близнюкам настав час мріяти і втілювати. Точніше, настав час, коли все, що намрієте — легко збудеться. Біля вас може з'явитися зацікавлена у вас людина, яка принесе радість, енергію та нові ідеї у ваше життя.

Рак

Таро-прогноз на 2024 рік для Раків

Ракам доведеться перебратися на новий фінансовий рівень. Причому відбудеться це плавно і безболісно. Якось само собою і за арканом Поміркованість. Можливі позитивні підсумки судових справ і рішень на вашу користь. Інакше кажучи, очікуйте грошей і спонсорства у 2024 році!

Лев

Таро-прогноз на 2024 рік для Львів

У Львів, у хорошому сенсі, будуть емоції через край. Їх потішать діти, можливо, на представників знака очікує щасливий період у 2024 році.

Діва

Таро-прогноз на 2024 рік для Діви

Дів очікує прорив у справах і перехід на інший рівень у сім'ї, бізнесі, енергетичному тонусі. Можливо, вам запропонують підвищення або підвищать, поки ви будете спати.

Ваги

Таро-прогноз на 2024 рік для Терезів

Терезам варто очікувати великий період особистої трансформації. Закінчення старого і початок нового. Причому це стосуватиметься всіх сфер життя. Терези, тримайтеся! 2024 рік буде періодом американських гірок.

Скорпіон

Таро-прогноз на 2024 рік для Скорпіонів

На Скорпіонів чекають розлучення, нові романи і зміна планів на майбутнє. Причому, кардинальні. На вас чекає рік повний несподіванок, як позитивних, так і негативних.

Стрілець

Таро-прогноз на 2024 рік для Стрільців

Стрільці будуть щасливі на роботі. Причому, це щастя поширюватиметься на всіх і все, що їх оточує. Стрільці, в буквальному сенсі, нестимуть світло і любов. Вас нагородять світінням. А як ви його застосуєте — це вже залежить від рівня вашої усвідомленості.

Козеріг

Таро-прогноз на 2024 рік для Козерогів

Козерогам передали суперечливе послання. З одного боку, на вас чекає напруга і необхідність маніпулювати оточенням, з іншого — хороші гроші. Щоправда, чомусь вас часто відвідуватимуть страхи в прийдешньому 2024 році.

Водолій

Таро-прогноз на 2024 рік для Водоліїв

Водоліям доведеться щось відвоювати в прийдешньому році. І йдеться про питання на особистому рівні, а не в масштабі країни. Але результат боротьби вас точно потішить і принесе бажану зону комфорту.

Риби

Таро-прогноз на 2024 рік для Риб

Рибам варто легше сприймати все, що приносить життя, і економніше використовувати свої енергетичні ресурси. Саме збереження ресурсів і допоможе вам зайняти місце господаря становища. Припиніть так багато нервувати з будь-якого приводу!