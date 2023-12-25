25 грудня 2023 року: Різдво Христове — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, ображатися і сваритися з ким-небудь.

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає одне з найважливіших і найбільших церковних свят — Різдво Христове. Вважається, що саме цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. Перед цим віряни витримують великий різдвяний піст (40 днів).

Що не можна робити 25 грудня:

сваритися з ким-небудь;

займатися роботою по дому;

виносити сміття;

ходити на полювання;

фарбувати і стригти волосся;

ставити на стіл порожні тарілки.

Народні прикмети та повір'я:

якщо на Різдво вдарить мороз — буде холодно на Водохреще;

багато снігу — буде сприятливий рік;

ясне небо — до міцних морозів;

якщо день теплий — чекайте на холодну весну.

День ангела святкують:

Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.

Народилися в цей день:

1971 рік — Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади з 2015 р.

Також цього дня:

336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

1741 рік — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;

1923 рік — уперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду.