25 грудня 2023 року: Різдво Христове — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, ображатися і сваритися з ким-небудь.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає одне з найважливіших і найбільших церковних свят — Різдво Христове. Вважається, що саме цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. Перед цим віряни витримують великий різдвяний піст (40 днів).
Що не можна робити 25 грудня:
- сваритися з ким-небудь;
- займатися роботою по дому;
- виносити сміття;
- ходити на полювання;
- фарбувати і стригти волосся;
- ставити на стіл порожні тарілки.
Народні прикмети та повір'я:
- якщо на Різдво вдарить мороз — буде холодно на Водохреще;
- багато снігу — буде сприятливий рік;
- ясне небо — до міцних морозів;
- якщо день теплий — чекайте на холодну весну.
День ангела святкують:
Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.
Народилися в цей день:
1971 рік — Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади з 2015 р.
Також цього дня:
336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;
1741 рік — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;
1923 рік — уперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду.