Наталя Могилевська вперше розповіла про дитину

Наталія Могилевська не приховує, що мріє народити дитину, однак поки їй не вдалося здіснити своє бажання.

48-річна українська співачка Наталя Могилевська спростувала чутки про народження дитини. В інтервʼю з Дмитром Гордоном Наталя Могилевська відповіла на питання, чому не наважилася на дитину.

"Чесно я не наважилася, в мене не було чоловіка. Я думала тільки про карʼєру. Далі я в якомусь моменті зрозуміла, що якщо я не змінюсь, якщо я сама не стану гарною дружиною, яка не зациклені на своїй роботі, нормальною подругою, нормальною жінкою, то до мене не прийде нормальний чоловік. І в мене перспектива в цьому сенсі була так собі, тому я коли зупинилася, коли я поїхала в Індію в тому числі то я працювала над тим, чи є взагалі в мене жіночі якості — терпіння, милосердя, гнучкість, ніжність, вміння бути за плечем у чоловіка. Як зʼясувалось все по нулях",- заявила Могилевська.

01:28:08 Про те, чому не народила дитину

Вона також відзначила, що 10 років була самотньою, тому фізіологічно, навіть не мала шансів завагітніти.

Співачка наголосила, що вона не втрачає віру, все ж колись стати мамою. Також вона розповіла, що наразі вона зустріла своє справжнє кохання, якого так чекала і натякнула, що, можливо він стане батьком її первістка.

Варто відзначити, що нещодавно, в мережі зʼявилася інформація, що Наталю Могилевську бачили в одному із супермаркетів столиці разом з дитиною. Дівчинка, нібито, називала її мамою. Шанувальники припустили, що Могилевська могла таємно народити, або усиновити дитину.

Інша частина все ж переконані, що це її племінниця. Сама ж співачка ніяк не коментувала інформацію. Судячи з усього дівчинка таки не її донька, оскільки співачка досі надіється стати мамою.

Нагадаємо, Наталія Могилевська презентувала щемливий кліп про українських біженців, які повертаються додому. Однак згодом, шанувальники Могилевської розкритикували її нову пісню та назвали "щуром": співачка відповіла.