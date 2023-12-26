Останній Повний Місяць цього року: коли буде і що принесе нам Холодний Місяць

Останній Повний місяць 2023 року відбудеться 27 грудня о 02:33 за київським часом.

Повний місяць у Раку або Холодний Місяць може стати періодом для завершення старих справ, а також домашніх турбот. Астрологиня Анжела Перл розповіла, що обіцяє нам повний місяць 27 грудня, а також що можна і не можна робити в цей період.

Що обіцяє нам Холодний Місяць?

Грудневу повню традиційно називають Холодним Місяцем. Так його охрестили племена Північної Америки через різке падіння температури повітря і холодне світло в довгих ночах.

Цього місяця повний місяць відбудеться в знаку Рака — найсімейнішому і найдушевнішому знаку. Це явище може нести за собою надлишок емоцій, але воно також може стимулювати активність у сфері сімейних і домашніх питань. Ви можете завершити старі побутові справи, але водночас цей повний місяць на тлі напруженого аспекту ретроградного Меркурія з Нептуном може принести переживання в питаннях вибору — від зміни місця проживання до планування майбутнього своїх дітей. Вчинки можуть бути менш логічними, адже їх диктуватиме підсвідомість. Також може посилиться інстинкт самозбереження, тому почуття тривоги не уникнути.

Що можна робити в повний місяць:

робити генеральне прибирання, позбуватися непотрібних речей;

миритися;

медитувати;

доглядати за тілом, почати схуднення;

займатися благодійністю.

Чого не можна робити в повний місяць:

конфліктувати, сваритися, реагувати на провокації;

починати нові справи, проекти, планувати майбутнє;

займатися важкою фізичною працею;

брати гроші в борг, оформляти кредити;

купувати нерухомість, автомобілі;

піддаватися смутку й негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

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