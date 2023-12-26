45-й у черзі на престол: чим прославився Кассіус Тейлор, головний хуліган королівської сім'ї

Кассіус, хоч і входить до числа членів королівської сім'ї, але навряд чи коли-небудь з'явиться на балконі Букінгемського палацу разом із родичами.

Відомо, що королівська сім'я Великої Британії вельми багатолюдна. І багато хто з королівських родичів навіть перебувають у черзі на престол. Але вважають за краще триматися від нього подалі, знаючи, які зобов'язання це покладає. Один із них — Кассіус Тейлор, якого прозвали "поганим хлопчиком". Хто такий Кассіус, пише Daily Mail.

Посідаючи 45-те місце в черзі на престол, Кассіус Тейлор мав трохи більше свободи, ніж деякі з його королівських родичів.

Нещодавно йому виповнилося 27 років. Молодий чоловік — онук принца Едварда, герцога Кентського, двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети. Його батьки — леді Гелен Тейлор і арт-дилер Тімоті Тейлор.

В юності його іноді можна було побачити на балконі Букінгемського палацу, але тепер він частіше з'являється в сонцезахисних окулярах у соціальних мережах (часто на відкритті того чи іншого мистецького заходу) або як діджей на вечірці.

Кассій дружить зі своєю двоюрідною сестрою леді Амелією Віндзор, яка також є онукою герцога Кентського.

У герцога і герцогині Кентських троє дітей і вісім онуків. Кассіус є 45-м у черзі на престол. Але він явно не збирається займатися справами королівської сім'ї. Юнак вивчав арт-менеджмент у Goldsmiths, успадкувавши пристрасть до мистецтва від своїх батьків, які є відомими арт-дилерами.

Два роки тому Кассіус був названий журналом Tatler одним із найзавидніших холостяків Великої Британії. І він є улюбленцем лондонської арт-сцени.

Кассіус Тейлор

Як і іншим, далеким членам королівської сім'ї, Кассію, народженому 1996 року, було дозволено рости далеко від загальної уваги.

У дитинстві він рідко з'являвся на публіці, зокрема на балконі Букінгемського палацу.

Другий із чотирьох дітей Гелен, Кассій ріс разом зі своїм 29-річним братом Колумбом і молодшими сестрами Елоїзою, 20 років, і Естеллою, 18 років.

Він здобув освіту у Веллінгтонському коледжі в Беркширі, вартість якого становить 35 775 фунтів стерлінгів на рік, перш ніж відправитися в Goldsmiths, де здобув ступінь у галузі арт-менеджменту.

Після закінчення навчання він працював у лондонській галереї свого батька, а потім приєднався до PR-агентства Purple, де бавився бізнесом з організації заходів, організовуючи блискучі прийоми в Сомерсет-Гаусі.

Зрештою він покинув Purple PR і заснував власну компанію з організації заходів під назвою Telltale.

Кассій раніше жартував, що він "дратівлива" дитина, і додав, що йому знадобився деякий час, щоб вирішити, чим він хотів займатися.

Кассіус зі своєю матір'ю, леді Гелен

Член королівської сім'ї любить ділитися інформацією про своє життя в соціальних мережах, де він створює знімки вечірок, мистецьких виставок і фестивальних заходів.

Незважаючи на всю свою любов до вечірок і моделей, Кассіус часто фотографувався разом зі своєю матір'ю, з якою він дуже близький, на низці заходів, включно з королівськими урочистостями.

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