Користувачі Rotten Tomatoes назвали найкращий музичний фільм

Фільм підкорив глядачів грою акторів, музичним супроводом і глибокими смислами, закладеними в ньому.

Американський музично-драматичний фільм Блітца Базавуле "Колір пурпурний" показав неймовірний рейтинг на сайті Rotten Tomatoes, зібравши 88% позитивних відгуків. Світова прем'єра екранізованої музичної версії The Color Purple відбулася в Лондоні 20 листопада.

Після прем'єри картини критики і глядачі поспішили поділитися відгуками про неї в соцмережах.

""Колір пурпурний", як і раніше, цікавий і глибоко проникливий (до кінця в мене було обличчя, повне сліз), з акторською грою і співом, гідними нагород (і, так, танцями). Мені просто хотілося б, щоб він зберіг велику значимість", "Базавуле ідеально поєднується з матеріалом. Він вдихає енергійну музикальність і артистизм у кожен кадр, а оператор Ден Лаустсен не дає камері відпочити, кружляючи і обертаючись у такт акторському складу талановитих виконавців", "Це все ще може бути незграбна суміш, і, як і у фільмі Спілберга, не всі тональні зміни працюють в цій версії "Пурпурного кольору". Але віддача величезна, як і захоплюючі вистави в центрі фільму", — пишуть у відгуках.

Фото: Скриншот

"Колір пурпурний" знято за мотивами бродвейської постановки, яка зі свого боку ґрунтується на однойменній книзі 1982 року. Еліс Вокер, авторка твору, отримала за свій роман Пулітцерівську премію. Це був перший випадок в історії, коли премія була присуджена темношкірій жінці. У 1985 році твір екранізував Стівен Спілберг. Продюсерами нової екранізації стали Квінсі Джонс, композитор і автор пісень, Стівен Спілберг і Опра Вінфрі, яка знімалася в екранізації 1985 року. Знімали фільм навесні і влітку 2022 року в тій місцевості, де за сценарієм і відбуваються події.

Головні ролі в картині зіграли Голлі Бейлі, Онжаню Елліс і Тараджі П. Генсон.

Рейтинг фільму перевершив усі очікування Фото: Скриншот

Події мюзиклу розгортаються в Джорджії на початку 1900-х років. Темношкіра дівчина Сілі (Фентейжа Барріно) з раннього дитинства страждала від насильства з боку вітчима. Єдина людина, яка завжди щиро любила дівчину і піклувалася про неї, — Нетті, її рідна сестра. Доля розлучила дівчат ще підлітками, тож Селі буде самотужки шукати способи вибудувати стосунки з людьми так, щоб її не принижували.

Голлі Бейлі, яка зіграла в цьому фільмі Нетті Гарріс, у вівторок поділилася кількома закулісними зображеннями зі зйомок фільму у своєму акаунті в Instagram. За її словами, вона "так чудово провела час під час зйомок цього фільму і покинула знімальний майданчик із почуттям натхнення від цього досвіду".

"Я багато чому навчилася, і моє серце наповнене такою вдячністю. Сподіваюся, вам усім сподобається фільм, і ви проведете чудову відпустку з тими, кого любите найбільше!", — ідеться в підписі.

Раніше Фокус писав, що кінокритики рознесли сиквел "Аквамена".