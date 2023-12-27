Норт Вест приміряла куртку свого батька з Met Gala 2016

Дочка Каньє Веста і Кім Кардаш'ян з'явилася на сімейній різдвяній вечірці у вінтажному вбранні.

10-річна Норт Вест, дочка Кім Кардаш'ян і Каньє Веста, з'явилася на різдвяній вечірці у вбранні свого батька. Дівчинка, яка часто копіює модне вбрання своєї матері, цього разу приміряла прикрашену куртку Balmain свого батька Каньє. Раніше він одягав її на Met Gala у 2016 році. Кім тоді була в сріблястій сукні. Про це пише Daily Mail.

Норт Вест довела, що вона копія свого батька Каньє Веста, коли вона прибула на різдвяну вечірку Кардаш'ян-Дженнер в одному з його найбільш знакових образів.

Кім Кардаш'ян із дітьми

10-річна дівчинка з'явилася на фотографіях, якими у вівторок поділилася її мати Кім Кардаш'ян, у тій самій оздобленій бісером і паєтками куртці Balmain, яку репер носив на Met Gala 2016 року.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест на Met Gala у 2016 році Фото: Getty Images

46-річний Каньє, як відомо, відвідав зірковий вечір зі своєю тодішньою дружиною Кім, і був розкритикований за порушення дрес-коду "чорна краватка". Від чоловіка в цьому випадку вимагається смокінг чорного або темно-синього кольору, штани в тон, білосніжна сорочка, поясок і чорна краватка-метелик з прямими кутами. До останньої ще одна обов'язкова вимога — у жодному разі не готовий метелик, а такий, що зав'язується. Туфлі зазвичай вибирають класичні — оксфорди або дербі. Утім, відтоді правила Met Gala змінилися і чоловіки часто порушують правила.

Батькову куртку Норт одягла разом із білою водолазкою, білими штанами і сріблястими сандалями.

Кім зібрала всіх своїх чотирьох дітей від Каньє — восьмирічного Сейнта, п'ятирічну Чикаго і чотирирічного Псалма, а також Норт — для фотографій перед зграйкою різдвяних ялинок.

Кім Кардаш'ян із дітьми Фото: Instagram kimkardashian

Каньє та його нова дружина Б'янка Цензорі були відсутні на розкішній сімейній вечірці, що відбулася в особняку засновниці бренду SKIMS вартістю 60 мільйонів доларів у Гідден-Гіллз.

Зараз у репера складний період. Його критикують за образи його нової дружини, вважаючи, що він змушує її з'являтися на публіці в напівголому вигляді.

Сама Кім подала на розлучення в лютому 2021 року після майже семи років шлюбу, але суперечки з приводу опіки затягнули розгляд. Раніше вона зізналася, що бути спільним батьком із Каньє "дуже складно", але відтоді вони погодилися на спільну опіку й "рівний доступ" до своїх чотирьох дітей.

Що стосується аліментів, раніше стало відомо, що Кім отримує 200 000 доларів на місяць.

Кім також зробила все можливе, щоб захистити Норт, Сейнт, Чикаго і Псалма від скандалів з їхнім батьком — найбільш тривожними були його нападки на єврейську громаду.

Раніше цього місяця Каньє був у Лас-Вегасі на вечірці з прослуховування свого нового альбому Vultures, де він вибухнув промовою, звинувачуючи євреїв у різних соціальних бідах і зараховуючи себе до однієї компанії з "Ісусом Христом і Гітлером".

Минулого року Каньє звільнили Adidas, Gap та інші великі компанії після того, як він почав нападати на єврейську громаду, включно з нещодавно видаленим постом в Instagram, у якому він погрожував влаштувати "смертельну аферу проти євреїв".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні скандали 2023 року. І Каньє Вест опинився в списку.