Річер, манга і супергерой: Rotten Tomatoes назвали найкращі серіали 2023 року

Кінець року близький, а разом фанати визначилися і з найкращою десяткою телешоу 2023 року.

Останні дванадцять місяців були наповнені величезною кількістю нових серіалів. Але з такою великою кількістю шоу на вибір може бути непросто визначити, яке з них варто подивитися. У списку опинилися, як сенсація двох останніх років, серіал "Річер", так і екранізація японської манги, яка стала неймовірно популярною у Франції.

Завдяки Rotten Tomatoes Daily Mail склав список десяти найкращих телешоу.

Примо

"Прімо" довів, що у Freevee TV може бути потенціал завдяки оригінальному контенту, прем'єра якого мала 100-відсотковий рейтинг на основі 22 оглядів і 97-відсоткову оцінку аудиторії.

Трейлер серіалу "Прімо"

У ситкомі, що охоплює кілька поколінь, розповідається про Рафа, який збирається вступати до коледжу (Ігнасіо Діас-Сільверіо). Обрати життєвий шлях йому допомагають його мати (Крістіна Відаль) і п'ять його дядьків.

Primo стартував 19 травня і підтвердив, що формат ситкомів усе ще дуже популярний. Напівавтобіографічне шоу, засноване на житті творця Ши Серрано.

Канк про Землю

Cunk On Earth — це веселий історичний псевдодокументальний фільм, прем'єра якого спочатку відбулася на BBC Two у 2022 році, але Netflix почав транслювати серіал у січні 2023 року.

Трейлер "Канк про Землю"

У серіалі розповідається про Філомену Канк (у виконанні Даяни Кланк), яка досліджує еволюцію Землі від доісторичної епохи до наших днів за допомогою комічно представлених фальшивих фактів та інтерв'ю.

У документальному фільмі Філомена досліджує світову історію до наших днів, відвідує історичні місця і водночас ставить добре освіченим професіоналам неймовірно веселі запитання.

Але це не вперше, коли Філомена з'являється на екранах: її перший дебют відбувся в "Weekly Wipe" Чарлі Брукера 2013 року. Пізніше 2018 року вона навіть випустила власний мінісеріал Cunk On Britain.

Абсолютно несерйозне шоу, що майже увійшло в десятку найкращих на Rotten Tomatoes, отримало оцінку 10/10 від критиків і 86 відсотків глядачів.

Річер

Кримінальний бойовик "Річер" (Алан Рітчсон) посів восьме місце у списку з неймовірною оцінкою аудиторії на сайті Rotten Tomatoes — 84.

Заснований на серії романів Лі Чайлда, колишній військовий офіцер Джек Річер використовує свої феноменальні бойові навички, щоб розкрити корумпованих злочинців і покарати лиходіїв. Допомога поліції йому найчастіше не потрібна.

Трейлер серіалу "Річер"

Раніше романи про Річера були екранізовані з Томом Крузом у головній ролі. Але Алан більше схожий на свого книжкового прототипа. Річера Чайлд описував, як високого (195 см), світловолосого чоловіка, що володіє незвичайною силою.

Кримінальний бойовик "Річер" посів восьме місце у списку з неймовірною оцінкою аудиторії "Гнилих помідорів" — 84.

У першому сезоні Джек, який звільнився з армії, веде життя мандрівника і подорожує США, де він не бував, як пересічний громадянин. І мандри приводять його у вигадане місто Маргрейв, штат Джорджія. У другому він має розібратися, чому загинув його колишній колега.

Краплі Бога

Прем'єра серіалу "Краплі Бога" на Apple TV+ відбулася у квітні та отримала 100-відсоткову оцінку критиків, 25 оглядів і 93-відсоткову оцінку аудиторії.

Трейлер серіалу "Краплі Бога"

Абсолютно нове шоу, засноване на японській манзі, розповідає історію Камілли Леже (Флер Джеффріє), яка отримала у спадок унікальну винну колекцію свого батька Александра.

Але перш, ніж вона отримає спадок, вона повинна прилетіти в Токіо і пройти численні випробування, змагаючись із протеже свого батька Іссеєм Томіне (Томохіса Ямашита).

Підстава

Серіал "Основа" за романом Айзека Азімова повернувся з другим сезоном у липні. Тоді як його перший сезон отримав 72 відсотки від критиків на Rotten Tomatoes, другий сезон приніс серіалу 100-відсотковий рейтинг.

Трейлер серіалу "Підстава"

Серіал Apple TV+ розповідає про вигнанців, які живуть на різних планетах Галактичної Імперії. Коли імперія розпадається, ці вигнанці об'єднуються, щоб врятувати суспільство і відновити цивілізацію.

Колін з бухгалтерії

У середині списку — кумедне і зворушливе австралійське шоу "Колін з бухгалтерії".

Трейлер серіалу "Колін із бухгалтерії"

Унаслідок нещасного випадку з пораненим собакою на прізвисько Колін самотні Ешлі та Гордон зустрічаються і між ними виникають почуття.

Ешлі та Гордон неідеальні, проте у зворушливій романтичній комедії вони зближуються і стають достатньо хоробрими, щоб бути відвертими одне з одним.

Австралійську комедію також продовжили на наступний сезон у серпні 2023 року.

Маленький вогник

Цей серіал розповідає історію Міп Гіс, реальної особистості, яка допомагала Анні Франк та її родині ховатися під час Голокосту.

Трейлер серіалу "Маленький вогник"

Хоча історію Анни Франк вже було розказано раніше, "Маленький вогник" зробив її з унікального погляду і зробив це досить добре, щоб отримати 95 балів від глядачів.

Історія Анни Франк широко відома в усьому світі, а ось історія тих, хто сховав її та її сім'ю, ні.

Створений шоураннерами "Анатомії пристрасті" Джоан Рейтер і Тоні Феланом, "Маленьке світло" зосереджене навколо Міп Гіс (Белл Паулі) і Яна Джайлза, які допомагали родині Франк під час Голокосту.

Щаслива долина

Прем'єра серіалу "Щаслива долина" відбулася на BBC One 2014 року і тривала два сезони. Хоча серіал, здавалося б, закінчився назавжди, його відродили в третьому сезоні 2023 року

Третій сезон, схоже, вартував очікування глядачів, оскільки посів бронзову позицію в списку зі 100-відсотковою оцінкою критиків і 42 рецензіями на Rotten Tomatoes.

Трейлер серіалу "Щаслива долина"

Дія серіалу розгортається в сучасній Англії. У центрі сюжету поліцейська Кетрін Кейвуд, яка працює разом із невеликою командою офіцерів у сільській місцевості Йоркшира.

Вона стикається з викрадачами, наркозалежними і змушена допомагати своїм родичам, які вплуталися в злочинну діяльність.

Якщо ви ще не дивилися драму BBC, то, можливо, воно того варте, оскільки фанати назвали серіал "шедевром".

Пси резервації

Третій сезон "Псів резервації" вийшов в ефір у серпні і відтоді отримав 100-відсоткову оцінку критиків, 33 рецензії та 88-відсоткову оцінку аудиторії.

Серіал стежить за чотирма підлітками з числа корінних народів, які крадуть, щоб накопичити достатньо грошей для поїздки з Оклахоми до Каліфорнії.

Трейлер серіалу "Пси резервації"

Називаючи себе "Псами резервації", друзі Елора (Девері Джейкобс), Ведмідь (Д'Фараон Вун-А-Тай), Честер (Лейн Фактор) і Вільгельміна (Поліна Алексіс) проводять свої дні, "скоюючи злочини та борючись із ними".

У першому сезоні четвірка намагається впоратися зі смертю свого друга Деніела, а в другому і третьому вони вивчають життя корінних народів Америки, намагаючись зрозуміти, як вони опинилися в нинішній складній ситуації.

Невразливий

Мультфільм "Invincible" від Prime Video посів перше місце цього року в списку найкращих шоу Rotten Tomatoes.

Трейлер мультсеріалу "Невразливий"

Мультсеріал розповідає історію підлітка Марка Грейсона, але його шлях у доросле життя далекий від нормального, оскільки він щосили намагається знайти баланс між своїм життям і обов'язками супергероя.

Супергеройська серія Amazon Prime була натхненна однойменною серією коміксів.

Під керівництвом свого батька, Нолана Грейсона, який також є наймогутнішим супергероєм у світі — Омніменом, Марк розривається між своїми супергеройськими обов'язками та особистим життям.

У другому сезоні юному супергерою доведеться зіткнутися з цілою низкою нових проблем після того, як його батько зрадив не тільки свою сім'ю, а й усю планету.

Юний супергерой має захистити світ, врятувати планети, а також знайти час для закінчення середньої школи.

Другий сезон "Невразливого" отримав 100-відсоткову оцінку критиків на сайті Rotten Tomatoes, а також отримав приголомшливу оцінку глядачів — 90.

Нагадаємо, раніше Rotten Tomatoes назвали найкращий музичний фільм.