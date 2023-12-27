Сусідку Чарлі Шина судять за спробу задушити актора в його квартирі

Електрі Шрок офіційно висунуто обвинувачення в "нападі із застосуванням сили, що може призвести до тяжких тілесних ушкоджень". Електра напала на Чарлі Шина 20 грудня, коли він відчинив їй двері у квартиру.

Сусідка Чарлі Шина, буддистка Електра Шрок, 47 років, не визнає себе винною у спробі задушити актора в його квартирі в Малібу. 58-річний актор, як кажуть його адвокати, був дуже наляканий, коли Електра напала на нього. У сутичці у Шина розійшлися кілька швів. Про це пише Daily Mail.

Розлучена блондинка, сусідка-буддистка Чарлі Шина, не визнала себе винною в нападі на актора після того, як намагалася його задушити в апартаментах, які він знімає в дорогому квартирному комплексі в Малібу.

Електрі Шрок, уродженій Поаг, офіційно пред'явлено обвинувачення в "нападі із застосуванням сили, який може призвести до тяжких тілесних ушкоджень". Первісне обвинувачення в "нападі із застосуванням смертоносної зброї із застосуванням сили" було знято.

Електра Шрок у залі суду

Адвокати Чарлі Шина заявили, що актор "дуже наляканий" після шокуючого інциденту, що стався 20 грудня.

47-річна Шрок була заарештована незабаром після цього того самого дня шерифами округу Лос-Анджелес у її орендованій квартирі з двома спальнями на 3-му поверсі того самого комплексу, де нині проживає зірка серіалу "Дві з половиною людини".

Минулої ночі вона залишилася за ґратами після того, як суддя Джон Рід зберіг суму застави в розмірі 75 000 доларів.

Прокурори також запросили видачу охоронного ордера у кримінальних справах, зазвичай званого заборонним судовим наказом, який суддя затвердив.

Наразі Чарлі Шин перебуває разом зі своїми батьками, відомим актором Мартіном Шином, зіркою фільму "Апокаліпсис сьогодні", і матір'ю Джанет. Вони одразу приїхали до сина, коли дізналися про напад.

Адвокати актора повідомили, що Електра напала на Чарлі, коли він відчинив їй двері своєї орендованої квартири на другому поверсі 20 грудня. Вона намагалася його задушити і порвала на ньому сорочку. На тілі актора було кілька швів і один із них розійшовся.

У суді стало відомо, що вона вже двічі була судима за дрібні правопорушення, зокрема й за жорстоке поводження з літніми людьми. І ця справа перебуває на розгляді.

Електра Шрок співпрацює з дитячими благодійними організаціями. Її близький друг дав коментар, заявивши: "Електра — приваблива, добра жінка, яка і мухи не образить. Вона буддистка. Вона мирна людина. Її підставляють".

Попереднє слухання у справі призначено на 8 січня.

Чарлі Шин орендує квартиру в Малібу після того, як 2020 року продав останній із трьох своїх особняків у Mulholland Estates із видом на місто Лос-Анджелес.

Чарлі Шин Фото: Getty Images

У середині 2021 року він орендував ще одну нерухомість у Малібу — цього разу будинок — за понад 16 000 доларів на місяць.

Зірка фільмів "Взвод", "Червоний світанок", "Волл-стріт", "Гарячі голови" та багатьох інших, після численних скандалів і проблем з наркотиками та алкоголем зараз намагається позбутися згубних звичок і веде скромний спосіб життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дочка Чарлі Шина і Деніз Річардс кинула школу і завела акаунт на OnlyFans. Тоді Самі було 18 років.