Діти Мераї Кері попросили її більше не співати знамениту різдвяну пісню

12-річні доньки-близнюки Мераї Кері Монро та Марокко пожартували про те, що їм набридло слухати улюблений святковий гімн їхньої матері "All I Want for Christmas Is You" ("Все, що я хочу на Різдво"). Відповідні кадри з'явилися в Instagram зірки.

У новому відео 54-річна співачка сидить у червоному комбінезоні біля гарно прикрашеної різдвяної ялинки із золотими іграшками поруч зі своїми дітьми. Якоїсь миті Монро і Марокко почали благати маму не співати її популярний трек з першого святкового альбому Merry Christmas.

Коли вони скаржилися на те, що їм доводиться чути її пісню "щоразу", коли вони перебувають біля різдвяної ялинки, Кері сказала, що вона "просто святкувала".

"All I Want for Christmas Is You" нині є святковим хітом номер один на Spotify.

Яскравий хіт про кохання і тугу на Різдво вперше було випущено 1994 року, і відтоді він посідає лідируючі позиції у свята.

Версія Мераї "All I Want for Christmas" також посіла перше місце в Billboard Holiday 100 і була на ньому близько 59 тижнів протягом року.

Кері нещодавно побувала у Вашингтоні, де її хіт було внесено до Національного реєстру звукозапису.

"Велике вам спасибі, пані Карла Гейден та її команда за включення пісні "All I Want For Christmas Is You" до Національного реєстру звукозаписів і за те, що вчора прийняли мене в Бібліотеці Конгресу ❤️", — написала Мерайя.

Поїздка до Вашингтона також включала відвідування Овального кабінету, де володарка "Греммі" та її діти, Монро і Марокко, зустрілися з президентом Джо Байденом.

