Син актора Тома Генкса показав фото зі знаменитим батьком

Честер Генкс — син актора та його другої дружини Ріти Вілсон. Раніше він часто опинявся героєм таблоїдів, але з того часу змінив свою поведінку.

Честер Генкс, третя дитина відомого актора Тома Генкса поділився рідкісним фото з батьком. Раніше Чет, як він сам себе називає, часто опинявся в центрі скандалів і навіть відпускав расистські зауваження. Але з того часу він почав поводитися набагато пристойніше. Фото з батьком він опублікував у своєму Instagram.

Честер Марлон Генкс поділився фотографією зі своїм 67-річним батьком. Актор одягнувся в зелене пальто і чорну шапку, його син був у бейсболці з написом LA і чорному худі.

Чет Генкс і Том Генкс

Син Тома Генкса підписав пост словом "Банда".

Чет Генкс, старший син Тома і його другої дружини Ріти Вілсон, протягом багатьох років привертав увагу, але з досить скандальних причин. Він відпускав расистські зауваження і буянив на вечірках. Але 2023 рік він провів, розмірковуючи про своє життя, і раніше цього року заявив, що рухається в новому напрямку, зробивши татуювання з хрестом і присвятивши себе релігії.

"Я грав роль відтоді, як був на очах у публіки. Я зіграв багато ролей і носив багато масок. Актор. Репер. Фітнесмен. Хлопець Ламбо. Жоден з них не справжній я... Але чим більше я дивлюся на світ, я бачу, що світ не потребує таких карикатур. Є тільки одне, що потрібно світу і це Бог", — заявив Чет.

Чет Генкс

Усі діти Тома зробили кар'єру в індустрії розваг; Колін і Трумен — стали акторами актори, Елізабет — продюсером, а Чет — репером.

"Це те, у чому виросли всі наші діти. У нас четверо дітей, вони всі дуже творчі люди, всі вони залучені в якийсь жанр оповіді", — говорив Том про своїх дітей.

Раніше Честер Генкс розповідав медіа, як його виховували відомі батьки. Його вважають "розпещеним нахабою", проте хлопець запевняє, що це не так.

"У мене були привілеї, але я не був зіпсований. Батьки мене не балували, мені ніколи просто так не давали грошей або стипендії. Мені доводилося працювати і заробляти все, що я заробив, і так було все моє життя", — зізнався Чет.

Чет Генкс із матір'ю

Сам Том Генкс вважає, що зробив усе належне для своїх дітей.

Нагадаємо, у Тома Генкса четверо дітей.

Від першої дружини, акторки Саманти Льюїс, з якою він розлучився 1987 року, у зірки фільму "Форрест Гамп" двоє дітей: син Колін і дочка Елізабет Енн.

Від другої дружини Рити Вілсон у Тома двоє синів — Честер і Труман.

Як Том Генкс виховував дітей

Раніше Честер Генкс розповідав медіа, як його виховували відомі батьки. Його вважають "розпещеним нахабою", проте хлопець запевняє, що це не так.

Нагадаємо, раніше Том Генкс говорив, що готовий на все, щоб потрапити в космос.