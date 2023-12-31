Помер зірка серіалу "Клан Сопрано"

Останні 20 років Річард разом із дружиною жив у Греції. Він помер у лікарні, однак що стало причиною його смерті, не уточнюється.

Останній день 2023 року ознаменувався новиною про ще одну смерть у кіноіндустрії. Актор Річард Романус, відомий своїми ролями у фільмах "Клан Сопрано", "Злі вулиці" і "Хеві-метал", помер у віці 80 років, повідомляє Hollywood Reporter із посиланням на сина покійного, Роберта. Романус помер ще 23 грудня, але ЗМІ дізналися про його смерть через тиждень.

Відомо, що він помер у приватній лікарні у Волосі, Греція. Що стало причиною смерті, Роберт не уточнив.

Актор відомий ролями крутих хлопців. У мегапопулярному серіалі "Клан Сопрано" Романус втілив образ Річарда Ла Пенні, чоловіка доктора Дженніфер Мелфі. Він з'явився в чотирьох епізодах з 1999 по 2002 рік.

Річард Романус Фото: sopranosaficionado/instagram

Серед інших його помітних ролей — Майкл Лонго у фільмі Мартіна Скорсезе "Злі вулиці" 1973 року і роль таксиста Гаррі Каньйона в "Хеві-металі" 1981 року. У телевізійному сезоні 1981-82 років він отримав повторювану роль детектива-лейтенанта Чарлі Ганзера в кримінальному серіалі ABC "Ударний загін".

У Романуса залишилися син Роберт, друга дружина, художник по костюмах, номінантка на "Оскар" Антея Сілберт, і молодший брат Роберт Романус.

Актор із сім'ї дантиста

Річард народився в сім'ї дантиста Раймонда Романоса народився 8 лютого 1943 року в Барремі, штат Вермонт, і виріс у Вест-Гартфорді (Коннектикут).

Він здобув ступінь бакалавра філософії 1964 року в Університеті Ксав'єра в Цинциннаті (Огайо).

Провчившись рік на юридичному факультеті, Романус змінив свою кар'єру і став актором у нью-йоркському Карнеґі-холі, де навчався разом із Лі Страсбергом.

У 1967 році актор одружився з Тіною Больманн, і у них народився син. Через 13 років, у 1980 році, пара розлучилася. У 2004 році Романус одружився вдруге, і його обраницею стала Антея Сільберт.

Переїхавши з дружиною в грецьке місто Скіатос два десятиліття тому, Романус переключив свою увагу на письменництво і 2011 року опублікував свої мемуари "АКТ III". Рік потому книга увійшла до шорт-листа Міжнародної премії Rubery Book Award.

Він також написав два романи, дія яких відбувається в країні: "Хризаліс" 2011 року і "Відлуння Матули" 2014 року.

Пара спродюсувала два телефільми Lifetime: "Відмова від примари" і "Якщо ти віриш", отримавши за останній номінацію на премію WGA за оригінальну довгу форму.

Цікавий факт

Знаменита сцена Романуса у фільмі "Злі вулиці" (1973) з Робертом Де Ніро, який зіграв Джонні Чівелло, сталася в передостанній день зйомок. Режисер Скорсезе згадав цей момент у книзі Енді Дугана 2011 року "Недоторканні: Роберт Де Ніро".

"Щось сталося між Боббі та Річардом, тому що ворожість між ними в цій сцені реальна, і я зіграв на цьому. Вони діяли один одному на нерви до такої міри, що, я думаю, вони дійсно хотіли вбити один одного. Я продовжував знімати дубль за дублем, де Боббі викрикував усі ці образи, тоді як знімальна група дуже засмучувалася".

Сцена зі "Злих вулиць", що стала легендарною

Сам Романус згадував, що Де Ніро розлютився:

"Сміючись, я рятував обличчя. Він думав, що я повинен злитися, але він не міг контролювати мою реакцію. Іноді реакція, яку ви отримуєте від свого акторського партнера, не та, яку ви хочете. Тоді вам просто потрібно відреагувати на це. Але в цій сцені я органічно розсміявся".

Раніше Фокус писав про смерть Камара де лос Рейєса, актора, який зіграв харизматичного лиходія в Call Of Duty.