Експертка з побачень розповіла, чому жінки у віці відмовляються від стосунків

Експертка з побачень Джулія Спіра впевнена, що успішним жінкам, у яких за плечима шлюби і невдалі стосунки, легше і простіше бути самотніми. Вони не готові жертвувати собою заради чоловіків і вважають за краще проводити час з подругами або наодинці з собою.

Багато всесвітньо відомих жінок, які досягли не тільки слави, а й солідного добробуту, стаючи дедалі старшими, не горять бажанням знову виходити заміж або заводити романтичні стосунки. Серед таких — 58-річна супермодель Лінда Євангеліста, 48-річна акторка Дрю Беррімор, 85-річна акторка Джейн Фонда, 68-річна зірка кіно Вупі Голдберг і багато інших знаменитостей. Чому жінки, які можуть собі дозволити багато чого, погоджуються добровільно на самотність, у розмові з Daily Mail розповіла експертка зі стосунків і відзначена нагородами тренерка з побачень Джулі Спіра.

Вибір на користь самотності

Лінда Євангеліста в інтерв'ю британській Sunday Times зізналася, що відмовляється ділити з кимось ліжко. Вона була одружена з Джеральдом Марі, з яким розлучилася 1993 року і відтоді не пов'язувала себе шлюбом. Знаменитість каже, що її "не цікавлять "побачення"

"Я більше не хочу ні з ким спати. Я не хочу чути, як хтось дихає".

Лінда Євангеліста занадто цінує власний комфорт і не готова жертвувати ним

Тимчасом Дрю розповіла журналу New York Magazine, що вона "перегоріла" ідеєю романтики.

"Я провела більшу частину свого життя, люблячи романтику, драму і все таке. Я просто згоріла на цьому. Я справді втомилася і виснажена", — зазначила Дрю, яка була тричі одружена тричі та виховує двох дітей.

Дрю Беррімор втомилася від стосунків

Джейн Фонда 2018 року присягнулася не ходити на побачення, а 2021 року заявила про небажання романтичних стосунків. Акторка відкрито заявляє про те, що хоче жити без романтичних зв'язків, і послідовно кидає виклик суспільним нормам, які стосуються старіння і стосунків.

На запитання Page Six, чи є щось, чого вона ще не досягла і що все ще хоче зробити, зірка відповіла:

"Я скажу вам дещо, чого я ще не досягла, а саме успішний шлюб. Але я цього не хочу. Бачте, я живу сама. У мене немає хлопця, якому не потрібна жінка, готова розсердитися і встати".

Джейн Фонда насолоджується самотністю

Причини усвідомленої самотності

Головними чинниками цього явища експерт називає втрату інтересу до сексу, багаторазовий шлюб і нездатність знайти когось досить цікавого, щоб налагодити стосунки.

"По-перше, припустимо, що жінка фінансово забезпечена і проводить багато часу сама, не вступаючи у стосунки. У цьому випадку вона часто не буде шукати нового романтичного партнера. Крім того, після десятиліть думка про те, щоб піклуватися про партнера з проблемним здоров'ям, є бар'єром для деяких жінок, які не бажають бути доглядальницями.

"Нарешті, якщо у жінки було занадто багато невдалих побачень, додавання ще однієї серії одноразових побачень не є привабливим", — пояснила Спіра.

За її словами, оскільки літні жінки, як правило, успішніші у своїй кар'єрі, вони не відчувають себе зобов'язаними мати партнера.

При цьому Джулі зазначає, що, незважаючи на відсутність романтичного партнера, "соціальні взаємодії", як і раніше, дуже важливі для самотньої жінки "старше 60".

"Багато жінок щасливі та задоволені собою і не відчувають потреби у стосунках. Більшість літніх самотніх жінок не хочуть жити самотнім та ізольованим життям. Соціальна взаємодія і дружба посідають одне з перших місць серед самотніх жінок старше 60 років".

Літні жінки частіше обирають подруг, ніж чоловіків Фото: Morsa Images/Digital Vision

І більшість жінок не тільки віддають пріоритет дружбі, а й зосереджуються на своїй кар'єрі.

"Успішні жінки в залі засідань часто відпочивають від того, щоб приділяти увагу життю в спальні. Жінкам, орієнтованим на кар'єру, часто важко знайти час для стосунків. Вони можуть вкладатися в роботу повністю і часто призупиняти свої стосунки через складну роботу, яка може включати значну кількість часу в ділових поїздках", — продовжила експертка.

Тренерка з побачень також сказала, що вона не очікує, що ця тенденція закінчиться найближчим часом, наголошуючи, що якщо чоловіки більше уваги приділяють наявності партнера в більш пізньому віці, то жінки хочуть побути самі:

"Оскільки жінки старіють, а партнерські стосунки закінчуються внаслідок розлучення або смерті чоловіка, багато хто воліє проводити час з іншими подругами, а не починати романтичні стосунки. Взагалі кажучи, літні жінки не відчувають такої потреби в шлюбі або стосунках у більш пізньому віці, як чоловіки".

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