Кетрін Зета-Джонс з чоловіком та дітьми зустріла Новий рік в Індії (фото)

Зірка екрану з родиною пообідала за святковим столом, який назвала найдовшим у країні. Згодом Зета-Джонс та Дуглас поцілувалися на відео.

54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс показала, як зустріла Новий 2024 рік з родиною в Індії. Відео та фото зірка фільму "Маска Зорро" опублікувала в Instagram.

Зета-Джонс давно перебуває в країні зі своїм чоловіком, американським актором Майклом Дугласом, 79, та двома їхніми дітьми — 23-річним Діланом та 20-річною Керіс. Зірковаа родина зустрічала тут також Різдво 25 грудня 2023 року.

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Британська акторка показала у своїх сторіз фото величезного столу. За її словами, вони з Дугласом та дітьми організували обід за найдовшим столом в Індії.

Згодом зірка екрану поділилася веселим відео з коханим, на якому вони привітали прихильників з Новим 2024 роком.

"З Новим роком, Кетрін", — написав у коментарях старший син Дугласа Кемерон, який народився в союзі актора та Діандри Люкер.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

Тим часом Майкл Дуглас також показав відео з дружиною з Індії, на якому вони поцілувалися.

"Вітаю всіх з Новим роком! Гарного вам 2024 року! Багато любові", — привітав фанатів зі святом американський актор.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас зустріли Різдво 2023 в Індії.

Також Фокус писав про привітання старшого сина Майкла Дугласа з днем народження від Кетрін Зети-Джонс.