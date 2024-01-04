Ембер Герд показала кадр з донькою зі зйомок "Аквамена-2" (фото)

Дівчинка народилася навесні 2021 року. Вони з мамою живуть в Іспанії.

37-річна американська акторка Ембер Герд опублікувала архівний знімок своєї доньки на зйомках її нещодавно випущеного фільму "Аквамен і загублене царство". Фото зірка екрану виклала в Instagram з понад 5 млн підписників.

Знаменитість показала фанатам колаж фотографій з роботи над зйомками сиквела "Аквамена", на одному з яких була її дворічна донька.

"Після всього цього часу "Аквамен 2" справив фурор", — написала вона в підписі, демонструючи яскраво-руде волосся.

"Дякую всім моїм шанувальникам за величезну підтримку та любов до повернення Мери AQ. Дуже дякую", — додала акторка.

На обкладинці її публікації було селфі, на якому Ембер була з яскраво-рудим волоссям русалки.

Ембер Герд

На другому фото вона сяяла, коли її маленька дочка віддзеркалювала її усмішку, коли мама годувала її з пляшечки.

Ембер Герд з донькою Фото: Amber Heard/Instagram

На знімку зірка екрану була у своєму трейлері на знімальному майданчику, робила перерву, щоб провести час зі своєю дочкою, яка народилася в квітні 2021 року і живе з нею в Іспанії.

Її руде волосся було зібрано в пучок і відкинуто від обличчя за допомогою пов’язки на голові з блискітками.

Потім акторка також поділилася знімком, на якому вона одягнена в оливково-зелену куртку-пуховик і в темні окуляри коричневого кольору.

Нагадаємо, хто допоміг Ембер Герд знову знятися в "Аквамені".

Також Фокус писав про критику нової частини франшизи "Аквамен".