Гвінет Пелтроу з чоловіком зʼявилася на публіці (фото)

Зірка екрану продемонструвала розкішне червоне вбрання. Тим часом її обранець був у світлому діловому костюмі.

51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу підтримувала свого чоловіка Бреда Фелчака, 52, на прем'єрі його нового шоу "The Brothers Sun" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Пара, яка одружилася у 2018 році, вийшла на червону доріжку разом із акторським складом комедійного бойовика, включаючи володарку "Оскара" Мішель Єо.

Гвінет позувала перед камерами у червоному замшевому топі з низьким вирізом, який поєднала зі спідницею в підлогу. Вона додала до образу тонкий червоний шкіряний ремінь.

Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак Фото: Getty Images

Пара блискучих золотих сережок доповнила вечірній лук акторки.

Тим часом Фелчак позував у світлому костюмі з білою сорочкою та темною краваткою.

Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак Фото: Getty Images

Сценарист тримав дружину однією рукою, коли вони позували на червоній доріжці. Пара одружилася у 2018 році. До цього акторка перебувала у шлюбі з музикантом Крісом Мартіном, від якого виховує двох дітей — сина Мозеса та доньку Еппл. Колишнє подружжя підтримує хороші стосунки після розлучення.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу приміряла свою знамениту сукню, у якій отримувала "Оскар".

Також Фокус писав про скандал навколо поїздки Гвінет Пелтроу до Саудівської Аравії.