Майбутні король та королева: як кронпринцеса Мері познайомилася з Фредеріком

14 січня 2024 року королева Данії Маргрете ІІ зречеться престолу. Правити стануть її старший син Фредерік з дружиною Мері.

Принцеса Мері незабаром стане королевою Данії. Daily Mail пригадує, як монарша персона познайомилася зі своїм чоловіком, кронпринцом Фредеріком.

Раніше повідомлялося, що 51-річна принцеса, яка народилася в Австралії, працювала менеджером з маркетингу в рекламній компанії, коли вона вперше зустріла сина королеви Данії Маргрете ІІ в переповненому міському пабі на початку 2000-х.

Жінка навіть не підозрювала, що європейський турист, з яким вона спілкувалася кілька годин, насправді був спадкоємцем престолу.

Але в новому інтерв’ю Ембер Петті, яка була подружкою нареченої на їхньому весіллі у 2004 році, розповіла, що пара насправді зустрілася на "ексклюзивній приватній вечері" і все було "організовано".

Важливо Кронпринц Данії Фредерік показав різдвяне фото на фоні чуток про зради дружині

Подію відвідала група членів королівської родини, які відвідали Австралію на літніх Олімпійських іграх 2000 року.

"Мені дуже шкода, що я розбиваю всім серця, але справа не завжди в тому, щоб випадково натрапляти на принців у пабах", — зазначила Петті.

Кронпринц Фредерік з дружиною Фото: Getty

Виявилось, що це була організована невелика вечеря під час Олімпійських ігор, і Мері випадково запросили, і більшість гостей були королівськими особами.

А в інтерв’ю The Sunday Mail у 2003 році жінка на ім’я Беатріс Тарнавскі стверджує, що саме вона запросила Мері на приватну вечерю в Slip Inn.

На вечері були присутні кілька представників європейських королівських родин, включно з братом Фредеріка, принцом Йоакімом, принцом Греції та Данії Ніколаосом, майбутнім королем Іспанії Філіпом та Бруно Гомесом-Асебо, племінником тодішнього короля Іспанія

"Бруно хотів відвідати і попросив мене зібрати групу моїх друзів, однією з яких була Мері", — розповіла Беатріс газеті.

Кронпринц Фредерік з дружиною Фото: Instagram detdanskekongehus

"Ми пішли до Slip Inn у The Rocks, де чекали Мері та інші дівчата. Коли ми зайшли, Мері була однією з перших дівчат біля дверей, а Фредерік представився та сказав: "Привіт, я Фред".

Колишня подруга пригадує, як майбутнє подружжя затишно влаштувалося в кутку пабу наприкінці ночі.

Наступної ночі Мері знову зустрілася з данським принцом, перш ніж у пари почалися романтичні стосунки.

Вони також насолоджувалися частими телефонними розмовами, коли син Маргрете ІІ повертався в Данію.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері із сином Фото: Getty Images

Однак рішення Тарнавскі "продати свою історію" про зустріч Мері та Фредеріка призвело до того, що її виключили зі списку гостей на весіллі пари у 2004 році.

Мері Дональдсон було 28 років, коли вона зустріла Фредеріка в готелі Slip Inn у Сіднеї.

Після зустрічі в пабі 32-річний Фред, який був в Австралії, щоб підтримати вітрильну команду Данії на Олімпійських іграх 2000 року, попросив Мері її номер телефону, і між ними зав’язався роман.

"Коли ми вперше зустрілися, ми потиснули один одному руки. Я не знала, що він принц Данії", — згадувала принцеса Мері.

Кронпринц Фредерік з дружиною Мері Фото: Getty

Згодом пара зустрічалася на відстані близько року. А у 2001 Мері переїхала в Європу.

На початку 2003 року королева Маргрете ІІ публічно визнала стосунки сина і пара оголосила про свої заручини в замку Амалієнборг.

Закохані одружилися 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі, а новоспечена кронпринцеса вибрала розкішну сукню від датського дизайнера Уффера Франка та фату, яку вперше використала кронпринцеса Швеції Маргарет у 1905 році.

Кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері в день весілля Фото: Getty Images

Також наречена несла букет австралійського сніжного евкаліпта.

Їхня перша дитина, принц Крістіан Вальдемар Анрі Джон, народилася 15 жовтня 2005 року. Принцеса Ізабелла Генрієтта Інгрід Маргрет зʼявилася на світ 21 квітня 2007 року.

Майже чотири роки потому Мері та Фредерік стали батьками близнюків, принцеси Жозефіни Софії Івало Матильди та принца Вінсента Фредеріка Мініка Олександра.

Нещодавно сина Маргрете ІІ почали звинувачувати в зраді дружини, оскільки помітили на побаченні з іншою жінкою в Мадриді.

Втім, Женевʼєва Казанова, мексиканська світська левиця, заявила, що вона "категорично" заперечує будь-які припущення про те, що мала романтичні стосунки з принцом. А палац не коментує домислів у мережі.

Нагадаємо, що відомо про королеву Данії Маргрете ІІ.

Також Фокус писав про появу кронпринцеси Мері на публіці в унікальній тіарі.