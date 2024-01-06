Історія свята Водохреща та як варто відзначати цей день - пояснення священика

Хрещення Господнє, або більш знайоме в народі Водохреща — це одне із важливих церковних свят різдвяного періоду. У цей день православні християни згадують таку подію в житті Ісуса як Хрещення.

Ще рік тому це свято відзначалося 19 січня, однак за новим юліанським календарем, тепер Водохреща святкують раніше — 6 січня. Фокус звернувся за коментарем до священника української православної церкви Івана Верескуна за розʼясненнями, що ж це за свято та як його відзначати по-новому.

"Хрещення Господнє, або Водохреща — це євангельська подія в якій розповідається, як Ісус Христос прийшов на річку Йордан і прийняв хрещення від пророка Івана Хрестителя. Це хрещення, було в покаяння, тобто інші люди приходили до цієї річки, вигукували перед Богом свої гріхи і все те, до чого вони більше не хотіли повертатися. Наскільки совість їм це все озвучувала. І Іван Хреститель поливав їх річковою водою",- розповів Іван Верескун.

За його словами, у такий спосіб люди звільнялися від гріха, який їх сковував, який спотворював їхню історію і їхнє життя.

"У цей час Іван Хреститель вигукував: "Покайтеся, бо наблизилося царство небесне". Тобто наблизився час особливих змін для людей. Час коли жити з гріхом вже неактуально, вже не доречно. І тут приходить Господь, який теж хоче прийняти хрещення. Пророк заперечує, що йому необхідно прийняти Хрещення від Бога, а не навпаки. Христос наполягає і говорить про те, що нам треба виконати будь-яку правду. Іван Хреститель звершує хрещення Спасителя в Йорданській воді і в цей момент Євангеліє нам розповіда про те, що з неба звучить голос Отця Небесного, в якому говоряться такі слова: "Це є син мій возлюблений, на ньому моє благовоління". І у вигляді голуба дух святий сходить на Ісуса Христа. Цей момент церквою названий як Богоявлення. Тобто вся свята трійця себе показала в цей момент",- уточнив історичні моменти священник.

Як ми сьогодні, сучасні християни, відзначаємо цей день?

За словами священника, у першу чергу, ми йдемо до церкви, молимося за людей, які знаходяться в скрутному положенні, наші захисники, полонені, поранені, інші люди, які потребують підтримки.

Важливо, що ми християни можемо висловлювати свою підтримку у вигляді молитви за інших людей. Ми сповідаємося, причащаємося, тому, що через сповідь, ми звільняємо свою душу від впливу зла. Ми себе очищаємо, іншими словами. А через причастя ми освячуємо самим Христом, він входить у нашу історію. Тобто, це є найцінніші та найважливіші таїнства в церкві.

"Дуже важливо не плутати сьогодні, от коли ми будемо відзначати це свято, очищення душі через купання у річці чи в ополонці. Чому? Тому що вода просто омиває, очищає наше тіло, ну нашу душу очищає щире бажання не вертатися до зла. І цьому якраз допомагає таїнство сповіді",- пояснив священник.

Нагадаємо, раніше ми писли, чому краще не пірнати в ополонку на Водохреща, а також як правильно освятити свою оселю у цей день.

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