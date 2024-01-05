Кім Чен Ин із донькою в парних образах відвідали фабрику з виробництва балістичних ракет

Південнокорейська розвідка стверджує, що Кім ростить із доньки наступницю. Кім Чжу Е все частіше супроводжує батька під час офіційних візитів.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин знову з'явився на публіці разом зі своєю донькою Кім Чжу Е. Батько і дочка відвідали фабрику з виробництва балістичних ракет. І обрали парні образи. Про це пише Yonhap.

Юна донька Кім Чен Ина, яка останнім часом супроводжує його всюди, від ракетних випробувань до військових парадів, і, за даними південнокорейської розвідки, саме вона "скоріш за все" і стане його наступницею.

Утім, у Національній службі розвідки (NIS) підкреслюють, що, як і раніше, розглядають різні варіанти планів Пхеньяну з приводу "престолонаслідування". Зараз КНДР править уже третє покоління Кімів.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

Кім Чжу Е вперше з'явилася на публіці разом із батьком у листопаді 2022 року на випробуваннях нової міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" і відтоді постійно присутня на всіх важливих заходах. Судячи з усього, їй близько 10 років, хоча точні дати народження ні Кіма, ні його дружини, ні дітей офіційно не оголошували. Також невідомо, скільки в неї братів і сестер.

У Південній Кореї зазначають, що місцеві ЗМІ, які спочатку офіційно величали Чжу Е "Улюбленою дочкою Кіма", тепер називають її "Шанованою". Це найпочесніше звернення: самого Кім Чен Ина стали називати "шановним товаришем" лише після того, як остаточно визначився його статус майбутнього лідера країни...

І ось Кім знову вийшов у світ разом зі своєю донькою. Вони відвідали фабрику, де виробляють балістичні ракети. І батько з дочкою були в парних образах: у шкіряних куртках з хутряним коміром.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

На думку аналітиків, представивши свою доньку широкому загалу в такому ранньому віці, Кім Чен Ин розраховує, що до моменту, коли до неї перейде вся повнота влади, до неї вже всі звикнуть, і вона затвердить за собою становище лідера.

Не виключено також, що Кім сподівається в такий спосіб подолати глибоко вкорінені в патріархальному північнокорейському суспільстві упередження проти жінок на керівних постах.

За даними Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦТАК), під час візиту Кім наказав вжити заходів щодо розширення потужностей з виробництва великих транспортно-установчих пускових установок (ТПУ), наголосивши, що завод відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності країни. Дата його візиту не уточнюється. Ймовірно, це сталося вже 2024 року.

На знімках було видно ракети "Хвасон-18" і рідинні міжконтинентальні балістичні ракети "Хвасон-17".

У квітні 2023 року Північна Корея вперше провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасонг-18" і запустила ще дві в липні та грудні відповідно. Тільки минулого року КНДР запустили п'ять міжконтинентальних балістичних ракет.

Сьогодні Південній Кореї довелося евакуювати понад 2000 осіб з острова Йонпхьондо через обстріли з боку КНДР.

Північнокорейська армія випустила 200 артилерійських снарядів у бік острова. Там розташована військова база, але є і мирні жителі.