"Їла на підлозі готелю": Ніколь Кідман розповіла про перший "Оскар" після розлучення з Томом Крузом

Актриса зізналася, що не хотіла брати участь в афтепаті "Оскара", але друзі переконали її піти. Повернувшись у готель, вона замовила доставку їжі.

56-річна австралійська оскароносна акторка Ніколь Кідман, яка зробила успішну кар'єру в Голлівуді, давно щаслива у шлюбі з 56-річним музикантом Кітом Урбаном. Однак вона досі не забула, як у 2003 році після отримання свого першого "Оскара" не відчувала цілковитої радості від цієї перемоги, пише People з посиланням на нову книгу письменника Дейва Каргера "50 ночей Оскара".

Акторка отримала свою першу премію Американської кіноакадемії за роль Вірджинії Вульф у фільмі "Годинник" незабаром після завершення розлучення з Томом Крузом після 11 років шлюбу.

"У мене були проблеми в особистому житті, але моє професійне життя складалося дуже добре. Ось що відбувається, вірно? Я пішла додому і в підсумку замовила їжу на винос і з'їла її на підлозі готелю "Беверлі-Гіллз". Я сиділа на підлозі готелю, їла картоплю фрі та гамбургер зі своєю сім'єю і пішла спати. Ось тоді мене осінило. Я пішла, мені потрібно знайти своє кохання; Мені потрібне кохання в моєму житті. Тому що так і має бути, коли ти кажеш: "Це наше". Я лягла спати одна. Я була в ліжку ще до опівночі. Якби я коли-небудь знову виграла, кажу вам, мене б не було на 24 години", — заявила вона.

Приймаючи "Оскар", Ніколь у якийсь момент не стримала сліз:

"Рассел Кроу сказав, не плач, коли станеш туди, і тепер я плачу", — сказала Кідман глядачам.

Ніколь Кідман отримала свій "Оскар" у 2003 році

Вона не хотіла залишатися на вечірку Vanity Fair, оскільки не любить подібні заходи, проте її вмовили не ігнорувати цю урочистість.

"Я буквально увійшла, носила "Оскар" із собою, була абсолютно приголомшена, емоційна, тряслася, і мені це не сподобалося. Я майже вибачалася, і це так нерозумно. Мені б хотілося отримати від цього більше задоволення", — згадує знаменитість.

Перемогу в боротьбі за "Оскар" Ніколь здобула одразу після розлучення з Томом. Пара одружилася 1990 року, а 2001 року їхнє розставання стало несподіванкою для фанатів. У шлюбі вони всиновили доньку Ізабеллу і сина Коннора, яким зараз 31 рік і 28 років відповідно.

У 2005 році Ніколь знайшла кохання всього свого життя. Вона стала зустрічатися з кантрі-співаком Кітом Урбаном. Закохані одружилися 2006 року і зараз виховують двох дочок — 14-річну Сандей Роуз і 12-річну Фейт Маргарет. Минулого року пара відсвяткувала 17-річчя весілля.

Кідман зізналася, що з чоловіком спілкується тільки телефоном під час зйомок і розлук.

"Ми ніколи не пишемо одне одному, ти можеш у це повірити? Ми почали з цього — я сказала: "Якщо хочеш зі мною зв'язатися, подзвони мені". Насправді я не була відправником текстових повідомлень. Думаю, він кілька разів намагався написати мені повідомлення, але я так і не відповіла. Тоді це було схоже на те, що це дуже мило", — розповіла вона в подкасті "Щось поговорити про".

У 2022 році Кідман отримала "Золотий глобус" як найкраща актриса за роль у фільмі "Бути Рікардо".

Раніше Фокус писав, що Ніколь підтвердила зйомки третього сезону "Маленької великої брехні".