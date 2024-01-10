Зразок елегантності: принцеса Анна прибула з офіційним візитом на Шрі-Ланку

73-річна королівська принцеса продемонструвала бездоганний стиль. І одягла свої улюблені сонцезахисні окуляри Adidas.

Принцеса Анна, молодша сестра короля Чарльза, сьогодні прибула на Шрі-Ланку. І біля трапа літака її зустрічали чудовим виступом. Примітно, але королівська принцеса сама несла свій багаж. Про це пише Daily Mail.

73-річна королівська принцеса прибула в міжнародний аеропорт Бандаранаїке в Катунаяці, Шрі-Ланка.

Принцеса Анна на Шрі-Ланці

До неї приєднався її чоловік, віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс, 68 років. На Шрі-Ланці Анна проведе три насичених подіями дні.

Біля трапа літака для неї та її чоловіка виступала велика група танцюристів і музикантів, а барабанщики грали гіпнотичні ритми.

Принцеса відвідує цю країну за запитом Міністерства закордонних справ і почне ознайомлювальний тур, щоб відзначити двосторонні відносини Великої Британії зі Шрі-Ланкою.

Вона зустрінеться з президентом Ранілом Вікремесінгхе і першою леді Мейтрі Вікремесінгхе.

Ендрю Патрік, Верховний комісар Великої Британії в Шрі-Ланці, був серед високопоставлених осіб, які офіційно вітали принцесу. Він сказав: "Цей візит — найкращий спосіб відзначити 75-річчя дипломатичних відносин зі Шрі-Ланкою".

З середи до п'ятниці Анна зустрінеться з місцевими громадами та релігійними групами в столиці Коломбо, місті Канді в центрі Шрі-Ланки і Джафні на півночі країни, де проживає багато представників тамільської громади. Це буде перший візит члена королівської сім'ї Великої Британії в цей регіон.

Енн мала шикарний вигляд у блейзері тілесного кольору, який вона поєднувала з білими лляними штанами, простою світло-блакитною блузкою і зручними туфлями на невеликих підборах. Її образ ідеально доповнили золоті прикраси та її улюблені сонцезахисні окуляри Adidas, які принцеса носить вже багато років буквально з усіма своїми вбраннями.

Принцеса Анна на Шрі-Ланці Фото: Getty Images

Принцесу прозвали "правою рукою короля" завдяки її підтримці брата і репутації однієї з найпрацьовитіших членів королівської сім'ї.

Візит королівської принцеси на Шрі-Ланку став першим закордонним туром королівської сім'ї 2024 року.

У 1948 році Шрі-Ланка, тоді Цейлон, здобула незалежність після більш ніж століття британського правління.

Востаннє Енн відвідувала Шрі-Ланку майже 30 років тому, 1995 року, як покровитель організації "Врятуйте дітей".

У 2024 році король Чарльз і королева Камілла збираються відвідати Канаду в травні, а також Австралію, Нову Зеландію і Самоа в жовтні.

Повідомляють, що принц і принцеса Уельські планують цієї весни вирушити до Італії з офіційним візитом.

Нагадаємо, почесний титул королівської принцеси може в майбутньому отримати і принцеса Шарлотта.