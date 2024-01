Дженніфер Лопес "вийшла заміж" у сукні українського дизайнера

Співачка представила новий кліп на пісню Can't Get Enough. І блищала в ньому у весільній сукні українського бренду FROLOV.

Дженніфер Лопес з'явилася в новому кліпі в оригінальній сукні з вирізами у вигляді сердець від українського бренду FROLOV. Пісня Can't Get Enough увійде до першого за 10 років альбому співачки "This Is Me... Now", його прем'єра відбудеться вже 16 лютого. Кліп з'явився на офіційному каналі Дженніфер Лопес, яка зовсім недавно сяяла на червоній доріжці "Золотого глобуса".

Білу корсетну сукню з характерними для бренду вирізами у формі сердець вперше представили в колекції FROLOV сезону осінь-зима — 2023/24 на Тижні моди в Лондоні.

Кліп Дженніфер Лопес на пісню Can't Get Enough

"Я завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукню FROLOV. Але водночас дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід або момент. У це складно повірити, але врешті-решт так і сталося", — зізнається засновник і креативний директор FROLOV Іван Фролов.

Сукня була зарезервована стилістами Джей Ло відразу після показу Song to Song на Тижні моди в Лондоні.

За словами дизайнера, обрана Джей Ло сукня унікальна.

"Сукня для Дженніфер унікальна, вона досі існує в єдиному екземплярі, має два знакові вирізи FROLOV у формі серця і прикрашена великою кількістю ручної вишивки кристалами", — додає дизайнерка.

Втім, у кліпі Дженніфер Лопес з'явилася ще одна сукня від українського дизайнера.

Ще одна сукня від українського дизайнера в кліпі Джей Ло Фото: Скриншот

Зокрема, на відео одна з гостей була вдягнена в синю сукню, ймовірно, українського бренду Nadya Dzyak. Але для кліпу обрали сукню темнішого та глибшого відтінку, ніж дизайнерка представляла в колекції.

Варто нагадати, що український бренд FROLOV часто обирають зіркові виконавці. Минулого року вбрання від Фролова можна було помітити на Бейонсе, Maneskin, Megan Thee Stallion, Тіні Кароль, Джамалі та групі TVORCHI.

Нагадаємо, раніше інсайдери розповіли, чому Дженніфер Лопес і Бен Аффлек постійно сваряться на публіці.