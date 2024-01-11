Принца Гаррі назвали "легендою авіації"

Захід, заснований актором Джоном Траволтою, відзначає тих, хто робив значний внесок в авіацію та аерокосмічну промисловість. Не всі користувачі соцмереж зрозуміли, що в цьому списку робить принц Гаррі.

Принц Гаррі удостоїться звання "Легенда авіації", отримавши його разом із героєм "Аполлона-11" Баззом Олдріном і Нілом Армстронгом на церемонії в Беверлі-Гіллз, організованій Джоном Траволтою, повідомляє Daily Mail. Захід було засновано 2003 року на честь тих, хто зробив значний внесок в авіацію та аерокосмічну промисловість.

Церемонію, яку Морган Фрімен назвав "авіаційним Оскаром", вестиме сам Джон Траволта.

Ведучим церемонії буде Джон Траволта

Передбачається, що робота герцога Сассекського зі створення Фонду "Ігри нескорених" також буде відзначена нагородами. Поки неясно, чи прибудуть на церемонію Гаррі або його дружина Меган Маркл.

Те, що Гаррі був занесений до списку наданих до нагороди, викликало здивування в соціальних мережах, а деякі користувачі і зовсім не розуміють, чому він був туди занесений.

"Це жарт? Які легендарні речі він зробив? Я серйозно питаю! Якого біса він зробив?", "Я з нетерпінням чекаю, коли будь-який інший військовий льотчик у світі отримає таку саму нагороду за свої досягнення в цій галузі", — дивуються читачі.

Принц Гаррі під час служби в армії здійснив два відрядження до Афганістану як передовий авіадиспетчер і пілот гелікоптера Apache, а також має багато навчальних вильотів у Великій Британії, США та Австралії. Він прослужив 10 років і пішов у відставку у званні капітана.

Герцог Сассекський 10 років прослужив в армії Фото: Getty

Гаррі посяде своє місце серед інших "легенд" авіації та аерокосмічної галузі, включно з Джеффом Безосом, Томом Крузом, Гаррісоном Фордом, Морганом Фріменом, Ілоном Маском і саудівським принцом Султаном бен Салманом Аль Саудом.

Серед інших діячів аерокосмічної галузі, які будуть відзначені, — пілот ВМС США Фред Джордж і колишній світовий рекордсмен швидкості Стів Гінтон.

Веб-сайт заходу також похвалив герцога за його роботу з благодійними організаціями та організаціями, включно з Travalyst, Sentebale, African Parks, WellChild і Invictus Games.

"Принц Гаррі — ветеран гуманітарної діяльності, військовий ветеран, захисник психічного здоров'я і захисник навколишнього середовища. Він присвятив своє життя просуванню справ, якими він захоплений, і які призводять до незворотних змін для людей і місць", — ідеться в повідомленні.

На початку минулого року Гаррі заявив, що військова кар'єра "врятувала його" після трагічної смерті його матері, принцеси Діани, допомагаючи йому "перетворити свій біль на мету".

Його брат, Вільям, принц Уельський, проходив навчання у ВПС Великої Британії як пілот пошуково-рятувальної служби 2009 року, а потім із березня 2015 року став пілотом санітарної авіації Східної Англії на два роки.

Раніше Фокус писав, що принца Гаррі та Меган Маркл знову публічно висміяли в США.