Сукня помсти: Наталі Портман після розлучення з'явилася на публіці в ефектному вбранні

Акторка вийшла у світ після того, як підтвердила розставання зі своїм чоловіком Бенджаміном Мільп'є. Наталі мала приголомшливий вигляд у чорній вузькій сукні.

Наталі Портман наочно продемонструвала вже своєму колишньому чоловікові Бенджаміну Мільп'є, що він втратив, з'явившись в елегантній маленькій чорній сукні на шоу Джиммі Кіммела. Раніше стало відомо, що акторка розлучилася з хореографом Мільп'є після того, як він їй зрадив. Про це пише Daily Mail.

42-річна зірка "Чорного лебедя", яка має намір зіграти головну роль у новому фільмі з Джоном Красінскі, мала приголомшливий вигляд у пікантному вбранні, яке вона одягла для виступу на шоу.

Наталі вийшла у світ у мінісукні з прозорим чорним бюстгальтером під ліфом без бретелей. Свій образ вона доповнила лаконічними чорними босоніжками на високій шпильці, уклала волосся та нафарбувала нігті червоним лаком.

Наталі Портман і її сукня помсти Фото: Getty Images

Словом, Наталі явно пішла за прикладом принцеси Діани та багатьох інших жінок, які після важкого розриву з коханим надягають свою найефектнішу сукню та вирушають на прийом або вечірку.

Раніше Наталі Портман заявила в інтерв'ю Wall Street Journal, що живе в Парижі зі своїми двома дітьми, і не згадала Мільп'є.

Наталі Портман і її сукня помсти Фото: Getty Images

Нагадаємо, Портман і Мільп'є прожили в шлюбі 11 років і виховують двох дітей: 12-річного сина Алефа та шестирічну доньку Амалію. Вони познайомилися 2009 року на зйомках фільму "Чорний лебідь", для якого Мільп'є займався хореографією.

Наталі Портман на шоу Джиммі Кіммела

Пара заручилася 2010 року й одружилася 2012 року в Біг-Сурі, що в Каліфорнії.

Бенджамін також працював над хореографією для похмурої музичної драми Наталі Vox Lux 2018 року, де вона зіграла жінку, яка пережила стрілянину в школі та стала попзіркою.

Минулого року французькі таблоїди написали, що в 46-річного Бенджаміна був роман із 25-річною екоактивісткою Каміллою Етьєн.

Пізніше інсайдери повідомили, що роман хореографа з Каміллою був недовгим, він розкаявся та "робив усе, що міг", щоб змусити "Наталі пробачити його та зберегти їхню сім'ю".

"Наталі неймовірно потайлива та не збирається розголошувати це в засобах масової інформації. Її найбільшим пріоритетом є захист її дітей і їхнього приватного життя", — розповів друг пари, уточнивши, що ситуація, яка склалася, є неймовірно болючою для Наталі, яка намагається впоратися з душевною травмою та захистити свою сім'ю від уваги журналістів.

Вона намагалася зберегти шлюб, але, мабуть, вона так і не змогла змиритися зі зрадою чоловіка.

Нагадаємо, раніше Наталі Портман з'явилася на червоній доріжці "Золотого глобуса" в розкішній сукні, розшитій маленькими квітами. Акторка поводилася дуже стримано та практично не всміхалася.