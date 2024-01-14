Проголошено нового короля Данії Фредеріка Х: як пройшла коронація (фото)

Церемонія відбулася в столиці королівства Копенгагені. За традицією, подія не була надто пишною та не може похвалитися низкою запрошених світових лідерів, як це було на коронації британського монарха Чарльза ІІІ у травні 2023 року.

55-річний король Данії Фредерік X офіційно посів престол після зречення своєї матері, королеви Маргрете II, під час церемонії у столиці Копенгагені 14 січня 2024 року. Про це пише CNN.

Матір новоспеченого монарха підписала необхідні папери, а її старший спадкоємець сидів у цей момент праворуч у палаці Крістіанборг.

Новоспечений король Данії Фредерік Х прийняв престол від матері Маргрете ІІ Фото: Getty Images

Зречення королеви Маргрете ІІ після понад п'яти десятиліть на троні проклало шлях її синові, колишньому кронпринцу Фредеріку, стати її наступником.

Королівська родина Данії Фото: Getty Images

Церемонія відбулася на засіданні кабінету міністрів у палаці Крістіансборг у столиці Копенгагені, коли Маргрете ІІ підписала декларацію про своє зречення, офіційно передавши корону сину Фредеріку.

Великі натовпи людей зібралися на вулицях столиці Данії, попри холодну погоду.

Згодом прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен публічно проголосила нового короля з балкона палацу – традиція, що існує з конституції 1849 року.

Король Данії Фредерік Х та премʼєр-міністерка Метте Фредеріксен Фото: Getty Images

Після проголошення Фредерік виголосив коротку промову, а потім до нього приєдналася його дружина австралійського походження, королева Мері та їхні четверо дітей, зокрема кронпринц Крістіан, новий наступник престолу.

Королівська родина Данії Фото: Getty Images

Новий данський монарх та його кохана поцілувалися на балконі палацу перед тисячами шанувальників. Королева Мері обрала світлий образ для важливої історичної події.

Король Данії Фредерік Х та королева Мері Фото: Getty Images

83-річна Маргрете ІІ була найдовше правлячим монархом Європи та останньою правлячою королевою у світі. У своєму виступі в новорічну ніч вона оголосила про завершення історичного терміну перебування на посаді після 52 років.

Вона сказала, що розмірковувала про те, "чи буде зараз відповідний час, щоб передати відповідальність наступному поколінню" після недавньої операції на спині, і дйшла рішення, "що зараз правильний час".

Втім, вона й надалі матиме титул Її Величності та може бути призначена виконуючим обов’язки регента. Це означає, що вона зможе виконувати обов’язки глави держави, коли король Фредерік або кронпринц Крістіан не зможуть, наприклад, якщо вони будуть за кордоном.

Король Данії Фредерік Х Фото: Getty Images

Попри те, що данська монархія є однією з найстаріших у Європі, тому вона нараховує понад 1000 років, у ній немає традиційного моменту коронації. Тому світові лідери та високопоставлені особи не були присутні.

Нагадаємо, королева Маргрете ІІ зреклася престолу.

Також Фокус писав про історію знайомства та кохання короля Фредеріка та королеви Мері.