Джуліанна Мур і Біллі Айліш: найгірші вбрання Critics Choice Awards 2024

Багато зірок обрали дуже вдалі вбрання, але низка селебриті першої величини з'явилися на червоній доріжці в провальних образах. Навіть у таких зірок як Джуліанна Мур бувають промахи.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення нагород Critics Choice Awards, ще одна в низці заходів сезону нагород. Тоді як кілька зірок із гучними іменами влаштували модне шоу на червоній доріжці, інші зовсім не влучили в ціль. Про це пише Daily Mail.

Поки Марго Роббі, Різ Візерспун, Дженніфер Еністон і деякі інші вразили модних критиків своїм оригінальним і дуже красивим вечірнім вбранням, деякі селебриті промахнулися з вибором вбрання.

Біллі Айліш

Біллі Айліш відома тим, що розсовує межі моди, але недільного вечора вона привернула увагу з абсолютно неправильних причин у химерному багатошаровому ансамблі, у якому була чорна сукня з корсетом, одягнена поверх довгої білої сорочки з довгими рукавами.

Біллі Айліш

Вона славиться своєю екстравагантністю, але її образ суворої вчительки в окулярах уже став набридати модним критикам.

Джуліанна Мур

Зіркова акторка Джуліанна Мур зазвичай має бездоганний вигляд, але цього разу вона мала дуже дивний вигляд, вибравши м'яту фіолетову сукню без бретелей, яка мала такий вигляд, ніби її дістали з валізи м'ятою і навіть не попрасували перед червоною доріжкою.

Джуліанна Мур Фото: Getty Images

Сукню не врятувала брошка на ліфі та кишені, що, до речі, є чудовим доповненням до вечірнього вбрання.

Ґрета Ґервіґ

Режисерка "Барбі" зробила ставку на виграшне поєднання червоного та білого. Свою сукню вона доповнила червоними туфлями й атласним клатчем. Але сукня виявилася жахливою та нагадувала комплект пом'ятої старої постільної білизни.

Ґрета Ґервіґ і Дуа Ліпа

Ґрета абсолютно в ньому загубилася й скільки не крутилася перед фотографами, але так і не змогла вибрати ракурс і позу, в якій би мала привабливий вигляд.

Аквафіна

Сукня Аквафіни була схожа на щось із фільму вікторіанської епохи або на те, що могло зберігатися в бабусиній скрині кілька століть. І мала на червоній доріжці дуже недоречний і старомодний вигляд.

Аквафіна

Зазвичай від заходів такого штибу чекають гламуру та чарівних і ефектних образів, але не всім селебриті вдається виправдати очікування.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання церемонії "Золотий глобус".