Селена Гомес, Джессіка Честейн і Клер Дейнс: найрозкішніші вбрання червоної доріжки "Еммі 2024"

На церемонію "Еммі 2024" селебріті обрали свої найкращі вбрання. І деякі постаралися краще за інших.

75-та щорічна церемонія вручення премії "Еммі" відбулася в понеділок, 15 січня, в театрі Пікок у Лос-Анджелесі. Головними тріумфаторами вечора стали актори і творці серіалів "Спадкоємці", "Ведмідь" і "Ворожнеча". Але навіть ті зірки, які не забрали додому статуетки, мали приголомшливий вигляд. Про це пише Daily Mail.

Церемонія, відкладена через страйк акторів і сценаристів, зібрала найяскравіших голлівудських зірок, щоб відзначити найкращі досягнення телебачення в прайм-тайм у 2023 році. З цієї причини багато хто з номінованих телевізійних шоу, що вийшли 19 місяців тому, тільки зараз отримали нагороди.

Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" Селена Гомес блищала в ефектній сукні з глибоким декольте, розшитій паєтками винного кольору. Вбрання виготовили на замовлення в Oscar de la Renta і на ньому понад 450 тисяч паєток. Селена доповнила образ розкішним кольє від Tiffany & Co. з платини і жовтого золота з діамантами, рожевими сапфірами і 35-каратним морганітом у центрі.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Цікаво, але хоч її бойфренд Бенні Бланко супроводжував її на церемонію, але на червоній доріжці разом із Селеною не позував.

Вагітна Сьюкі Вотергаус, яка чекає на дитину від свого нареченого Роберта Паттінсона, мала неймовірний вигляд у своїй червоній сукні Valentino, яка підкреслювала її цікавий стан. Акторка зазначила, що сукню довелося переробляти, щоб вона могла її вдягнути.

Сьюкі Вотергаус Фото: Getty Images

"Примірка полягала в тому, що я просто притискала її до свого тіла. Тому сукню довелося буквально розібрати і змінити дизайн, щоб вона підходила до мого живота. Я дуже рада, що це спрацювало", — зізналася актриса.

Тим часом Джессіка Честейн одягнула неоново-зелену сукню зі срібною бахромою від Gucci. І додала шику за допомогою масивних сережок від бренду Reza з жовтого золота з білими і жовтими діамантами та величезними смарагдами.

Джессіка Честейн Фото: Getty Images

Зірка "Спадкоємців" Сара Снук зробила висновки зі свого невдалого виходу на червону доріжку на церемонії "Золотий глобус" і з'явилася на "Еммі" в сліпучій червоній сукні класичного силуету від Вів'єн Вествуд. Свій образ вона доповнила кольє і сережками Cartier з діамантами і смарагдами з колекції високого ювелірного мистецтва Le Voyage Recommencé. Вартість комплекту — понад 112 тисяч доларів.

Сара Снук Фото: Getty Images

Актриса Клер Дейнс мала приголомшливий вигляд у вінтажній сукні від Balmain ніжно-рожевого кольору. Влітку 2023 року 44-річна акторка народила третю дитину, дівчинку, від чоловіка Г'ю Денсі, і довгий час не виходила у світ.

Клер Дейнс Фото: Getty Images

А Райлі Кіо та її 78-річна бабуся Прісцилла Преслі вийшли на червону доріжку в Chanel Haute Couture.

Райлі Кіо та Прісцилла Преслі Фото: Getty Images

34-річна Райлі — внучка легенди рок-н-ролу Елвіса Преслі. Вона була номінована за роль у рок-серіалі "Дейзі Джонс і The Six", але нагороду не отримала.

Райлі та її бабуся вперше вийшли у світ після того, як вони дійшли мирової згоди щодо заповіту Лізи Марі Преслі.

Ліза Марі, єдина дочка Елвіса Преслі та Прісцилли, померла 12 січня 2023 року у віці 54 років через непрохідність тонкого кишківника.

Ще один вражаючий образ продемонструвала зірка серіалу "Корона" Елізабет Дебікі. Вона обрала стримане і по-королівськи розкішне оксамитове вбрання від Dior. І доповнила образ ефектними браслетами.

Елізабет Дебікі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найрозкішніші вбрання церемонії "Золотий глобус", а також про найневдаліші сукні червоної доріжки.