На премії "Еммі" помітили Зеленого гобліна (фото, відео)

Принцеса Поппі вирішила епатувати публіку, розбавивши кутюрне та елегантне вбрання гостей чимось абсолютно божевільним. Її спроби увінчалися успіхом, оскільки гостя в образі гобліна приковувала до себе погляди присутніх.

Премія "Еммі", яка відгриміла на вихідних у Лос-Анджелесі, знову на слуху через незвичайну гостю. Її користувачі мережі помітили не одразу, а за кілька днів, розглядаючи фото і відео з червоної доріжки і залу, де проходила церемонія. Йдеться про гостю в образі Зеленого гобліна, пише Daily Mail.

Пізніше з'ясувалося, що це — не хто інший, як героїня 15 сезону шоу Drag Race Ру Пола на ім'я Принцеса Поппі. Трансвестит був пофарбований повністю в зелений колір, а лицьові протези надали йому схожості з відьмою. Особливо вражали велике підборіддя, довгий кривий ніс і великі вуха.

Щоб додати трохи елегантності цьому епатажному ансамблю, принцеса Поппі одягла зелену блискучу сукню без бретелей і зелено-перлове намисто та сережки. У руках вона тримала квадратну сумочку, вкриту головами ляльок у стилі панк і виряченими очима, а на руках у неї красувалися дуже довгі нігті.

"Я хотіла зробити повну протилежність тому, що від вас очікують, коли ви йдете на подібний захід. Я хотіла перевернути все з ніг на голову. В основному я хотіла бути тролем-відьмою. Я хотіла бути такою шокуючою, що вам просто потрібно повернутися і подивитися на мене — найгіршим із можливих способів", — пояснила вибір свого ансамблю учасниця дрег-шоу.

На червоній доріжці до неї приєдналися колеги по зйомках Саша Колбі, Марсія Марсія Марсія, Люкс Нуар Лондон, Джакс, Саліна ЕсТіттіс, Аура Майарі, Шугар і Спайс, Малайзія Бебідолл Фокс, Робін Фієрс та Ірен Дюбуа.

Творець Drag Race Ру Пол отримав "Еммі" за найкращу конкурсну програму. Він також став найкращим ведучим реаліті-шоу або конкурсної програми на церемонії вручення премії "Еммі" в галузі творчих мистецтв. Таким чином з 2018 року шоу відзначено вже шістьма аналогічними нагородами, а Ру Пол 11 разів отримував "Еммі".

Ру Пол — творець драг-шоу Drag Race

"Королівські перегони Ру Пола" (англ. RuPaul's Drag Race) — американське конкурсне реаліті-шоу, створене продакшн-компанією "World of Wonder" для Logo TV і, починаючи з дев'ятого сезону, для VH1. Шоу розповідає про Ру Пола, який перебуває в пошуках "наступної дрег-квін суперзірки Америки". Ру Пол виконує роль ведучого, наставника і головного судді в цьому шоу, де конкурсантам щотижня дають різні завдання. У шоу працює судова колегія, до складу якої входить Ру Пол, Мішель Візаж, Росс Метьюс, Карсон Кресслі та безліч інших запрошених суддів, які оцінюють прогрес конкурсантів протягом усього змагання. Назва шоу є грою слів дрег-квін і дрег-рейсинг.

Drag Race складається з 15 сезонів

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