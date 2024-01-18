У Віндзорі показали унікальний ляльковий будиночок, створений для королеви 100 років тому

Ляльковий будинок, у якому є крихітний працюючий рояль і бібліотека, подарували королеві Марії Текській 100 років тому. Будинок виставлений на огляд у Віндзорському замку, а тепер показують і начиння з нього.

Будинок, гідний мініатюрної демонструють у Віндзорі. Це унікальний витвір мистецтва. У ляльковому бу диночку є все те, що було і в звичайному будинку сто років тому, коли його створили. Будиночок подарували королеві Марії Текській, прабабусі короля Чарльза. Про це пише Daily Mail.

Ляльковий будинок був побудований між 1921 і 1924 роками як подарунок нації після Першої світової війни. У ньому є маленькі розважальні салони, приміщення для прислуги і навіть бібліотека зі справжніми, але дуже маленькими книжками.

Ляльковий будиночок виставлено у Віндзорі

Відсьогодні відвідувачі Віндзорського замку зможуть побачити не тільки сам будинок, а й унікальні предмети, начиння та меблі, які зазвичай заховані всередині.

Ідеальна копія в масштабі 1:12 може похизуватися повністю укомплектованим винним льохом, крихітними коштовностями корони зі справжніми діамантами та рубінами, а також роялем із діючими клавішами.

Рояль, на якому можна грати Фото: Royal Collection Trust

У моделі едвардіанської резиденції також є електрика, ліфти, що працюють, і водопровід, а також бібліотека, наповнена мініатюрними книжками, спеціально написаними авторами, зокрема творцем Шерлока Холмса сером Артуром Конан Дойлем і автором книжок про Вінні-Пуха Аланом Мілном.

Ляльковий будиночок королеви Марії Текської Фото: Royal Collection Trust

Ляльковий будинок був побудований на кошти 1500 найкращих художників, ремісників і виробників того часу.

Предмети з кухонь і кімнат для прислуги крихітного будинку включають пилосос, який у 1920-х роках був відносно новим винаходом.

Крихітний пилосос Фото: Royal Collection Trust

Корона з лялькового будиночка Фото: Royal Collection Trust

Також є швейна машинка для прислуги з нитками і крихітними ножицями, які дійсно можуть різати.

На мідному чайнику, зробленому з монети, на підставці зображена голова Георга V.

Кетрін Джонс, куратор спеціальної експозиції, сказала: "Ляльковий будинок королеви Марії є постійним джерелом чарівності для відвідувачів Віндзорського замку, він приваблює і дорослих, і дітей. Ми дуже раді, що в цей ювілейний рік ми можемо представити крихітні скарби лялькового будиночка ширшій аудиторії".

У ляльковому будинку також є гараж із кількома мініатюрними машинками.

На кухні для прислуги є кіт, що сидить на стільці, і крихітний столик із кулінарними виробами.

Спроєктований архітектором будинку сером Едвардом Лютієнсом, ляльковий королівський будиночок може похизуватися фресками художника-пейзажиста Філіпа Коннарда, а також його колег-художників Дороті Коен і Вініфред Гардман.

Також там є невеликий садок із крихітними рослинами та квітами.

Нагадаємо, коли на екрани вийшов фільм "Барбі", на відомому сайті стало можливим орендувати справжній будиночок популярної ляльки, що розташований у Малібу.