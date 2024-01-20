Заважали галасливі студенти: у Єлизавети II був палац, у якому вона ніколи не жила (фото)

Королівська родина відома своїми розкішними володіннями і Форт Бельведер не виняток. Побудували палац ще кілька століть тому, але зараз він оточений галасливими закладами для молоді.

Покійна королева Великої Британії Єлизавета II володіла розкішним палацом у Віндзорському маєтку, але ніколи в ньому не жила через галасливих сусідів. Про це повідомляє Daily Star.

Йдеться про територію в Суреї, яка оточена шикарними пабами і дуже галасливими студентами. Форт Бельведер побудували між 1750 і 1755 роками і призначався маєток принцу Вільяму Августу.

Цей палац називають одним із найрозкішніших, який коли-небудь належав королеві, однак, вона ніколи в ньому не жила. Він розташований за два кроки від низки інших королівських резиденцій, включно з Камберленд-Лодж, Ройал-Лодж, Кренборн-Лодж і Форест-Лодж, але сусідами маєтку є не тільки представники королівської сім'ї.

За 10 хвилин їзди від Форту Бельведер розташований Королівський університет Голловей і деякі студентські райони. Там молодь регулярно веселиться в барах.

В іншому боці від особняка також розташовані нічні клуби та популярні серед студентів заклади, де вони проводять вільний від навчання час. До слова, поруч стоїть паб із 400-річною історією. У ньому солом'яний дах і подають класичні британські страви.

Форт Бельведер: що відомо про палац

Побудований він у стилі готичного відродження. Король Георг IV свого часу розширив маєток і додав восьмикутну їдальню, великий флагшток і триповерхову прибудову. Пізніше королева Вікторія використовувала цей палац як чайний будиночок, а в 1860-х його відкрили для публіки.

У Єлизавети II був палац, у якому вона ніколи не жила Фото: Daily Star У Єлизавети II був палац, у якому вона ніколи не жила Фото: Daily Star

У 1929 році в маєток переїхав принц Едуард і провів чергову реконструкцію. Він додав ванні кімнати, душові, центральне опалення і парову лазню.

Потім у маєток переїхав канадський магнат роздрібної торгівлі Гален Вестон із дружиною Гілларі. 2021 року він помер, але його сім'я продовжує там проживати.

У 2022 році були чутки, що принц Вільям з дружиною Кейт Міддлтон можуть переїхати туди з Лондона, щоб бути ближче до королеви, але цього не сталося.

Нагадаємо, 6 жовтня повідомлялося, що заповіти Єлизавети II і принца Філіпа зберігатимуться в секреті протягом 90 років. Це необхідно для того, щоб захистити "гідність" королеви та близьких членів її родини.