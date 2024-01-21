Принц Гаррі з'явився на авіапремії в компанії сумнівного німецького принца

Принц Гаррі відвідав церемонію "Живі легенди авіації". Там він отримав премію і зробив селфі з Джеффом Безосом і принцом Маріо-Максом Шаумбург-Ліппе, якого терпіти не можуть родичі.

Принц Гаррі став головною зіркою премії "Живі легенди авіації", де йому вручили премію. Ініціював вручення актор Джон Траволта, який також був ведучим. Рішення назвати принца "живою легендою" викликало подив у ветеранів. Але принц зробив на церемонії ще один промах, сфотографувавшись із німецьким принцом Маріо-Максом Шаумбург-Ліппе, якого у власній сім'ї вважають "сумнівною особистістю". Про це пише Daily Mail.

На церемонії було не так багато знаменитостей, як очікувалося. Крім принца Гаррі, її відвідали Джефф Безос з нареченою Лорен Санчес, актор Джон Траволта і німецький принц Маріо-Макс Шаумбург-Ліппе.

Вебсайт принца Маріо-Макса може похвалитися зв'язками, що сягають корінням до Вільгельма Оранського, що робить його дуже-дуже далеким родичем британської королівської сім'ї.

Але його королівські зв'язки з главою сім'ї, принцом Олександром Шаумбург-Ліппе, були піддані сумніву, його звинуватили в тому, що він "використовував наше ім'я для особистої вигоди", і попередили Гаррі "триматися подалі від цієї людини".

Фото: Instagram princemariomax

46-річний чоловік брав участь у німецькій версії "Великого брата знаменитостей" у 2014 році, де його виселили лише через вісім днів, проведених у будинку, а також він з'явився на торговельному каналі, щоб продавати "еліксир багатства" і плавки в "баварському стилі".

Німецька преса охрестила Маріо-Макса "королем сміттєвого телебачення".

Глава сім'ї, принц Александр Шаумбург-Ліппе, вчора ввечері заявив: "Мені дуже боляче, цей хлопець використав наше ім'я для своєї особистої вигоди. Принц Гаррі не може опуститися нижче, ніж з'явитися разом із ним. Я б порадив йому триматися подалі від цієї людини".

Маріо-Макс стверджує, що має право використовувати королівський титул після того, як його всиновив далекий родич сім'ї, коли йому було 23 роки.

І він більшу частину свого життя проводить у США, де відвідує вечірки і прийоми, а також робить фото зі знаменитостями, включно з Періс Гілтон, Лайзою Міннеллі та іншими.

Маріо-Макс із Присциллою Преслі

Під час церемонії він також розмістив селфі з принцом Гаррі. У коментарях підписники написали: "Так недоречно. Два непотрібних чоловіки середніх років, які не переслідують серйозних цілей, використовують свої титули для шахрайства в поверхневому Голлівуді".

Маріо-Макс із Дженніфер Еністон

Говорячи про зустріч із Гаррі, Маріо-Макс сказав: "У нас була особиста розмова, і він був чудовий, дуже скромний і дуже милий. Це наповнило мене радістю".

Сам Гаррі на церемонії позував для фото з Джоном Траволтою, Джеффом Безосом і його нареченою Лорен Санчес.

Принц Гаррі з Джеффом Безосом, Лорен Санчес і Джоном Траволтою Фото: Instagram laurenwsanchez

Виголошуючи промову подяки, він згадав, як уперше політав на вертольоті разом зі своїм батьком, королем Чарльзом, але не згадав його і свою невістку Кейт Міддлтон, які зараз перебувають у лікарні після операцій.

Він віддав данину поваги принцесі Діані під час своєї подячної промови і скористався моментом, щоб пригадати зустріч Траволти і Діани на вечері в Білому домі на честь президента Рональда Рейгана 1985 року.

Приймаючи нагороду від Траволти, герцог Сассекський сказав: "Мені був лише рік, коли ти танцював з моєю мамою в Білому домі, а тепер подивися на нас".

Принц Гаррі отримує премію "Живі легенди авіації"

Нагадаємо, принц Гаррі здійснив два відрядження до Афганістану як передовий авіадиспетчер і пілот гелікоптера "Апач", здійснивши незліченну кількість навчальних вильотів у Великій Британії, США та Австралії.

Він прослужив 10 років в армії, дослужившись до звання капітана, а пізніше заснував "Ігри нескорених" — спортивний захід для поранених військовослужбовців і ветеранів.

Тепер він отримав звання "живої легенди авіації", яке раніше отримали Баз Олдрін, Джефф Безос, Том Круз, Ніл Армстронг, Гаррісон Форд, Морган Фрімен та Ілон Маск. Премію було засновано 2003 року на честь тих, хто зробив значний внесок в авіацію та аерокосмічну промисловість. Ветерани Афганістану засудили присудження премії, сказавши, що під час військової служби принц Гаррі не зробив нічого видатного.