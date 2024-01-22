Названо дату показу фільму Алана Бадоєва про початок війни в Україні "Довга доба"

Авторами фільму стали 12 тисяч країнців. Гроші, які глядачі пожертвують під час перегляду безплатних сеансів, спрямують на лікування тяжкопоранених українських захисників.

10 лютого в прокат виходить документальний фільм "Довга доба" відомого українського кінорежисера, режисера відеокліпів і продюсера Алана Бадоєва, знятого у співпраці з каналом "1+1 Україна". Про це повідомила пресслужба Бадоєва.

Картина буде показана з благодійною метою, а безкоштовні сеанси відбудуться під слоганом "Зроби донат — врятуй життя захисника" в мережі кінотеатрів Multiplex по всій Україні. Кожен, хто отримає безкоштовний квиток на стрічку, може зробити свій посильний внесок. Усі гроші, пожертвувані глядачами, спрямують на допомогу українським захисникам, які дістали важкі поранення.

"Довга доба" — це сучасна історія України, розказана 12 тисячами громадян нашої країни. Це хроніка перших днів війни та відтворення подій через особисті історії. Кожен із моментів знятий українцями на їхні ґаджети та посів своє місце у 120 хвилинах фільму про життя та виживання, спротив та єдність і відважні вчинки українців. Це оповідь про мрії та плани людей, останній день мирного життя та новий етап, який розпочався 24 лютого під звуки бомб і сирен.

"Сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше — єдності. На війні, у добрих справах і спільних спогадах. У ці важкі часи нам усім потрібне натхнення. Цей фільм — про хоробрих людей та їхні особисті історії, водночас він про кожного з нас. І я з радістю запрошую кожного з вас на перегляд. Ми не просто зануримося у спогади перших місяців повномасштабного вторгнення, а закарбуємо їх у нашій пам'яті заради спільного майбутнього українців, сповненого перемог", — розповів режисер.

Отримати безкоштовний квиток можна на сайті: https://dovhadoba.badoevid.com/

Отримати безкоштовний квиток у Multiplex: https://multiplex.ua/movie/355692

Де дивитися фільм?

Київ, ТРЦ Lavina Mall, вул.Берковецька, 6д;

Київ, "Проспект", вул. Гната Хоткевича, 1в;

Дніпро, ТРЦ "Караван", вул. Нижньодніпровська, 17;

Львів, ТРЦ Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а;

Одеса, ТРЦ "Гагарін Плаза", вул. Генуезька, 5/2;

Одеса, ТРЦ "Рів'єра", Південна дорога, 1;

Харків, ТРЦ "Дафі", вул. Героїв Праці, 9;

Харків, ТРЦ "Нікольський", вул. Пушкінська, 2а;

Житомир, ТРЦ "Глобал UA"; вул. Київська, 77;

Ужгород, пл. Поштова, 4а;

Миколаїв, ТРЦ City Center, просп. Центральний, 98;

Чернігів, ТРЦ "Голлівуд"; вул.77-ї Гвардійської дивізії, 1в;

Полтава, ТРЦ "Екватор", вул. Ковпака, 2-б.

Раніше Фокус писав, як пройшов закритий показ нового фільму Алана Бадоєва.