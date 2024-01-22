Дженніфер Лопес з'явилася на показі Schiaparelli з новою стрижкою і в "пухнастому" образі

Химерний модний показ також відвідали Зендая в новому готичному образі, Хантер Шафер і всюдисуща Анна Вінтур. Сам показ уже став сенсацією.

Дженніфер Лопес з'явилася в Парижі на модному показі Schiaparelli в химерному новому образі. Співачка була з короткою стрижкою, оригінальних окулярах і короткому пухнастому манто. Показ також відвідали Зендая, Хантер Шафер та інші селебріті. У першому ряду сиділа і головний редактор Vogue Анна Вінтур. Про це пише Daily Mail.

54-річна Дженніфер виділялася з натовпу, з'явившись на шоу в невластивому їй екстравагантному образі.

Дженніфер Лопес на модному показі Schiaparelli Фото: Getty Images

Своє вбрання вона доповнила чорними туфлями на високих підборах із золотою замковою щілиною і прихопила з собою унікальну сумочку із золотим обличчям.

Але особливу увагу привертали її унікальні золотисті сонцезахисні окуляри з прикріпленими бровами і масивні сережки.

Тоді як зірка "Ейфорії" Гантер Шафер обрала чорну оксамитову сукню з глибоким вирізом і оригінальне золоте кольє у вигляді квітки.

Гантер Шафер на модному показі Schiaparelli

27-річна Зендая продемонструвала своє бездоганне почуття стилю, одягнувши чорну шовкову спідницю з унікальним шлейфом, схожим на хвіст, який струменів сходами позаду неї.

Актриса поєднала ефектну спідницю з чорною водолазкою зі структурованими вузлами на рукавах, створивши унікальний силует. Вона доповнила свій образ чорними панчохами в сіточку і туфлями на шпильці.

Зендая на модному показі Schiaparelli Фото: Getty Images

Зірку "Людини-павука" неможливо було впізнати одразу, оскільки на захід вона одягла ефектну чорну перуку з коротким прямим чубчиком.

А колишня перша леді Франції Карла Бруні обрала чорний костюм і ажурні колготки.

Карла Бруні на модному показі Schiaparelli Фото: Getty Images

Сам показ уже став модною сенсацією. Моделі дефілювали подіумом в оригінальному вбранні.

Бренд Schiaparelli був заснований 1927 року модельєром Ельзою Скіапареллі і став відомий своїми нетрадиційними дизайнами і новаторським зовнішнім виглядом.

Будинок високої моди зазвичай використовує сюрреалізм у своїх проєктах, а також зображення анатомії людини для натхнення у своїх ексцентричних колекціях.

Модний показ Schiaparelli

Цей лейбл носили такі особистості, як Бейонсе і Кім Кардаш'ян, а нинішнім креативним директором бренду з 2019 року є Деніел Роузберрі.

Серед моделей, показаних у Парижі, була сукня зі структурним вирізом, що нагадує крила метелика, а інша модель продемонструвала сліпучу прозору сукню, усипану стразами.

В одному з найхимерніших образів модель несла подіумом прикрашений коштовностями манекен, схожий на дитину.

Модний показ Schiaparelli

В одному з найхимерніших образів модель несла подіумом прикрашений коштовностями манекен, схожий на дитину.

Ще одна модель продемонструвала химерний образ: її сукня і навіть її обличчя були всипані білими пелюстками.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес з'явилася в новому кліпі в оригінальній сукні від українського дизайнера.