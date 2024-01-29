Дочка Мадонни у відвертому образі знялася для обкладинки журналу (фото)

Лурдес Леон, як і її мати, полюбляє відверті образи і часто з'являється на обкладинках у провокаційних образах. Вона також активно розвиває музичну кар'єру.

27-річна Лурдес Леон, донька американської співачки Мадонни, разом із 22-річною донькою Лізи Рінни Амелією Хемлін знялася в дуже пікантній фотосесії для журналу Perfect. На двох версіях обкладинки глянцю дівчата позують у спідній білизні та підтяжках.

Хемлін позувала у відвертому червоному бікіні, що ледь прикриває її груди. Образ доповнювали червоні високі гольфи і такого ж кольору босоніжки.

Амалія Хемлін

Лурдес постала на чорно-білому фото в корсеті та з підв'язками. Вона закинула голову назад, сидячи на стільці, і її довге волосся майже торкалося підлоги.

Темою шостого випуску видання є "дім", а на обкладинці також присутні Гвендолін Крісті, Емма Д'Арсі та Бет Дітто.

Пост, що рекламує кавер Лурдес, був підписаний: "У новому випуску Perfect @juliafox веде інтимну й особисту бесіду зі своїм хорошим другом @lourdesleon. Разом вони розповідають про свій спільний досвід у Нью-Йорку і про прохання Джулії стати відео-лисицею Лоли. Уже рік, як Лола вирішила вкласти всю енергію в музику, прокладаючи свій власний блискучий шлях. Цієї весни вона виступатиме на двох фестивалях".

"Щойно я почала роботу... я справді була шокована, бо не думала, що здатна на це. Для мене це був момент, коли я дуже пишалася собою. Відтоді я просто впевнена, що чиню правильно", — написала зі свого боку Лурдес.

Лурдес Леон

Дівчина — первісток Мадонни. Її батько — актор і модель Карлос Леон.

Раніше Фокус писав, що Лурдес Леон повторила образ Мадонни у своєму новому кліпі.