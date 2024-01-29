Кендіс Бушнелл, авторка "Сексу і міста", розповіла про старіння і побачення

Її газетна колонка стала натхненням для популярного телешоу. А тепер Кендіс веде власне шоу.

Кендіс Бушнелл, авторка бестселерів і реальна Керрі Бредшоу, чия газетна колонка надихнула на створення популярного телесеріалу НВО, приїжджає до Великої Британії зі своїм персональним шоу "Правдиві історії про секс, успіх і велике місто". Бушнелл зізналася, що бути артисткою — для неї це нова роль. Про це пише Hello Magazine.

Постачання шоу являє собою "історію походження" культової драми "Секс і місто", що детально описує життя Кендіс до і після. Письменниця вже пожартувала, що вона про всяк випадок додала кілька пікантних сексуальних історій.

Кендіс виступатиме в усій Великій Британії, але найяскравішою подією стане вечір у London Palladium наступного тижня.

Кендіс Бушнелл

"Це велика честь. Я ніколи не могла собі уявити, що це станеться в моєму житті. Бути артисткою для мене досить ново", — зізналася Бушнелл.

Кендіс наразі розробляє ще одну ідею, яка, як вона сподівається, також стане популярною. Вона хоче розповісти історію чотирьох подруг у віці 50 років, які подорожують захопливим досвідом знайомств.

"У кожній серії ставиться таке запитання, як: "Як нам знайти кохання в будь-якому віці? Чи є відповідь на питання: зустрічатися з колишнім?". Бути 50-річним або 60-річним сильно відрізняється від того, що було 50, 30 або навіть 20 років тому. Люди живуть більш яскравим життям", — розповіла письменниця.

Сама Кендіс зізналася, що живе повним життям і часто знаходить бойфрендів через додатки для знайомства. Але поки вона не знайшла нікого, з ким би хотіла провести все життя.

"Я зустрічаюся з цікавими чоловіками, але я ще не зустріла нікого, з ким регулярно зустрічаюся. Я думаю, що це станеться в якийсь момент, коли прийде час", — сказала вона.

За її словами, вона була б готова знову вийти заміж — до 2012 року вона була одружена 10 років з танцюристом балету Чарльзом Аскегардом.

На її думку, тенденція до побачень жінок у "другому акті" життя зумовлена низкою чинників.

"Жінки стали більш незалежними, вони відповідають за свої фінанси, ми більше дбаємо про своє здоров'я і маємо гарний вигляд. Люди не йдуть у 50 років — я маю на увазі, Кейт Мосс щойно виповнилося 50, вірно? Сандрі Буллок — 60 років! Це також час, коли жінкам доведеться трохи заново винайти себе", — додає вона.

Кендіс Бушнелл і Сара Джессіка Паркер

За її словами, старіння насправді залежить від вашого ставлення.

Секрети своєї молодості прості: Кендіс намагається підтримувати колишню вагу, не їсть шкідливу їжу і помірно займається спортом.

"Я використовую ботокс уже багато років. Але реальність така, що всі ці процедури коштують грошей, тож, на жаль, це можуть дозволити собі тільки заможні люди", — каже вона.

Нагадаємо, зірка культового серіалу Сара Джессіка Паркер також висловилася про старіння. Актрисі виповнилося 58 років.