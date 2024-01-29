Будинок, де Джефф Безос заснував Amazon, виставили на продаж (фото)

Цей будинок Джефф Безос і його тоді ще дружина Маккензі Скотт знімали 1994 року, коли було засновано Amazon. Згодом житло зазнало повної реконструкції.

Будинок у Вашингтоні з трьома спальнями і двома ванними кімнатами, розташований за адресою 10704 NE 28th Street в Белвью, виставлений на продаж за $2,3 мільйона. Особлива цінність нерухомості в тому, що в гаражі цього будинку 1994 року було засновано одну з найбільших і найдорожчих компаній сучасності Amazon. У той період Джефф Безос, засновник бренду, і його колишня дружина Маккензі Скотт знімали будинок за $890 доларів, пише Architectural Digest

Житло площею 143 квадратних метри було збудовано 1954 року, але пережило капітальний ремонт 2001-го.

Крім уже згаданих спалень і ванних, будинок може похизуватися кухнею з граніту і клена, великою кімнатою, гідромасажною ванною, великою терасою на задньому дворі і великими вікнами. Також територія повністю обгороджена парканом, що передбачає певну приватність.

Будинок кілька разів переходив із рук у руки. У 1998 році його було виставлено на продаж за $182 тисячі. Через сім років нові власники віддали за нього вже $375 тисяч. У 2009-му його ціна зросла до $620 тисяч, а у 2019-му його продано за $1,53 мільйона доларів.

Востаннє житло виставили на продаж 18 січня 2024 року.

Щоб нагадати про перші дні існування Amazon, команда ріелторів відтворила оригінальну біло-блакитну вивіску "amazon.com", яка тепер прикрашає гараж.

Гараж, у якому почалася історія Amazon Фото: Mai Huang and Sea to Sky Realty

Історія Amazon оповідає про те, як компанія зародилася в оригінальному гаражі, обладнаному саморобними столами, зробленими з дверей, куплених у Home Depot. Ця скромна установка досі символізує одну з основних цінностей Amazon.

Джефф Безос показує, з чого починалася історія Amazon

Однак штаб-квартира в гаражі проіснувала недовго, оскільки Amazon швидко переросла це приміщення і через кілька місяців переїхала в офіс на півдні центру Сіетла.

Цікаво, що Безос вибрав цей будинок у Бельв'ю почасти тому, що в ньому був гараж, переобладнаний на кімнату відпочинку, що давало йому змогу похвалитися наявністю гаражного стартапу, схожого на легенди Кремнієвої долини, такі як Hewlett-Packard.

Раніше Фокус писав, що актриса Емма Стоун продала свій маєток у Лос-Анджелесі менш ніж за два тижні.