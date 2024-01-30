Рибам — кохання, Ракам — велике щастя. Таро-прогноз 2024 на кохання для всіх знаків Зодіаку

Розкриваємо найпотаємнішу сферу життя і прогнозуємо її на 2024 рік. Пощастить не всім, але щасливчики в коханні точно будуть!

Любов — одна з ключових сфер життя, важлива для більшості представників знаків Зодіаку. Пошук натхнення і позитивних емоцій — все це закладено в любовній сфері буття. Звісно ж, поточний 2024 рік — не найкращий період для нових знайомств і романтичних стосунків, але ж усі долі різні, і рівняти всіх під правило року зовсім не варто! Розбираємося, кому точно пощастить у коханні в 2024 році.

Овен

Таро-прогноз 2024 на любов для Овнів

На Овнів очікують доволі складні стосунки в любовній і взагалі особистій сфері. Конфліктні аспекти, завислі ситуації, повільний розвиток подій. Одним словом, Овнам не варто очікувати великих звершень у сфері романтики у 2024 році. Ймовірно, вам варто сфокусувати увагу на інших аспектах життя.

Телець

Таро-прогноз 2024 на любов для Тельців

Тельці будуть часто ревнувати своїх коханих або подружжя. Можливе стеження або спостереження, причому як з боку Тельців, так і на їхню адресу. Скандали і чвари чергуватимуться з періодами відчуження всередині стосунків. Іншими словами, Тельці, тримайтеся! Ймовірно, на вас чекає удача в коханні в якийсь інший час!

Близнюки

Таро-прогноз 2024 на любов для Близнюків

Близнюків очікують прекрасні події в любовній сфері! Раптова сильна закоханість, заступництво, весілля, сімейна підтримка вашого вибору пари і сильний ривок уперед щодо побудови сім'ї або просто створення стосунків. Чудовий період. Для вас 2024 — явно не високосний.

Рак

Таро-прогноз 2024 на любов для Раків

Ракам також вдасться створити сім'ю або зустріти партнера для вдалих романтичних стосунків. Вам буквально випадає нове знайомство! Щоправда, не забувайте, що щастя любить тишу, і вам рекомендують не поширюватися в середовищі знайомих про ваші нові або старі стосунки, що потеплішали. Крім того, вам може пощастити із заможним партнером, який прагнутиме до створення сім'ї нарівні з вами.

Лев

Таро-прогноз 2024 на кохання для Львів

На Левів також чекають нові знайомства і безліч шанувальників. Можливо, вам доведеться залишити в минулому вже не актуальні стосунки, але це не страшно. Дуже скоро на вас чекають нові люди, багато з яких — кармічні (в хорошому сенсі цього слова).

Діва

Таро-прогноз 2024 на любов для Дів

Багатьом Дівам доведеться розлучитися і почати життя заново! Рік буде сповнений несподіванок і не завжди приємних сюрпризів у сфері особистих стосунків. Але це можна виправити і просто є циклом або етапом у житті. Після темних часів вигляне сонце, і життя засяє новими фарбами. Причому, досить імовірно, вже 2024 року, ближче до кінця.

Ваги

Таро-прогноз 2024 на любов для Терезів

У Терезів також не найбільш надихаючий період у сфері особистого життя. Можливі позашлюбні зв'язки або стосунки за легкістю, які призводитимуть до розчарувань. Цей рік покликаний навчити вас дотримуватися особистих кордонів і тримати дистанцію з тими, хто хоче їх порушити. Не найпростіший період, але він буде дуже корисним для вас.

Скорпіон

Таро-прогноз 2024 на любов для Скорпіонів

У Скорпіонів можливі численні знайомства і зміни у сфері особистого життя. Якщо Скорпіон перебуває у шлюбі, він може розлучитися або, навпаки, одружитися чи вийти заміж. Можна сказати одне: спокійним плином ваша особиста сфера не обмежиться.

Стрілець

Таро-прогноз 2024 на любов для Стрільців

Скандали, розлучення і розставання очікують на Стрільців у 2024 році. Щоправда, починаючи з другої половини року, Стрільцям відкрито посміхнеться удача у вигляді великого шансу в особистому житті: вдале знайомство, закоханість, плани на майбутнє — все це стане атрибутами високосного періоду. Тож особисте життя Стрільців можна порівняти з американськими гірками.

Козеріг

Таро-прогноз 2024 на любов для Козерогів

На Козерогів очікують щасливі події та радісні знайомства, романтичні подорожі з коханими, Щоправда, ймовірні зради. Але головний посил розкладу для Козерогів — 2024 рік у коханні вдалий. Можливі повернення колишніх партнерів і відновлення стосунків із ними, причому вже на новому рівні.

Водолій

Таро-прогноз 2024 на любов для Водоліїв

Можливо, зі стосунками минулого Водоліям доведеться покінчити. Вони вестимуть тільки до скандалів і з'ясування стосунків. Обопільне стеження, недовіра, відсутність взаєморозуміння і радості спілкування. Перехідний рік для Водоліїв в особистій сфері. Буде нелегко, але продуктивно для розвитку.

Риби

Таро-прогноз 2024 на любов для Риб

Риби, ви будете просто нарозхват! Можливо, вам доведеться вибирати з кількох партнерів із різними енергіями. Знайомства карти вам обіцяють у першому кварталі 2024 року, що настав. Можливі повернення коханих із минулого. Одним словом, ви — маги в цій сфері в поточному періоді подій.