Овнам — риболовля, Тельцям — шопінг. що подарувати на День закоханих 2024 всім знакам Зодіаку

Знак зодіаку людини може багато розповісти про свого носія. Астрологи розкрили, на що варто звернути увагу перед святами.

Наближається свято всіх закоханих, або День святого Валентина. Тож люди, які перебувають у стосунках, починають роздумувати про вдалий подарунок своїй другій половинці. Українські астрологи Анна та Олексій Суханови розповідають, як не помилитися з цим, звертаючи увагу на Знак зодіаку людини.

Для початку треба визначити Висхідний знак партнера і Знак зодіаку за Місяцем за астрологією Джйотіш.

Що подарувати чоловікові Овну?

Можна вибрати сертифікат у спортивний магазин або в магазин полювання і риболовлі, абонемент у спортзал або на верхову їзду, квиток на футбольний матч, похід у гори, загалом активний відпочинок, щось для спорту (одяг, тренажер).

Що подарувати дівчині Овну?

Сертифікат на йогу, кулінарні курси, курси масажу, романтичний пікнік, похід у ресторан, квиток на американські гірки або парк атракціонів. Також можна разом сходити на теніс. Зокрема, підійде спортивний одяг та атрибутика.

Що подарувати чоловікові Тельцю?

Підійде практичний подарунок, пов'язаний із затишком у домі. Наприклад, похід у SPA-комплекс, басейн або сауну. Також можна вирушити на пікнік, проте важливо подбати про смачну їжу в цей момент. Зокрема, Телець буде радий вирушити на такий відпочинок, де його ніхто не буде зайвий раз турбувати. Гарним подарунком також стануть одяг, парфуми, подарунковий сертифікат.

Що подарувати дівчині Тельцю?

Представниці цього знака зодіаку будуть раді вирушити на шопінг. Також ви можете разом сходити на романтичну вечерю. Крім цього, гарним подарунком стане стильний посуд або красива піжама, косметика, ювелірний виріб. Сходіть разом у торговий центр або SPA.

Що подарувати чоловікові Близнюки?

Підійде креативний подарунок. Наприклад, цікаву книжку, новий гаджет. Можна сходити разом у похід або театр. Крім цього, можна презентувати можливість стрибнути з парашутом або сходити на теніс. Підійде також і настільна інтелектуальна гра.

Що подарувати дівчині Близнюки?

Можна написати вірш, у якому ви зізнаєтеся своїй коханій у почуттях. Також можна написати "я тебе кохаю" багатьма мовами або подарувати цікаву книжку, гаджет чи подорож.

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Що подарувати чоловікові Раку?

Сертифікат у магазин полювання або риболовлі, набір інструментів, щось з одягу, щось у машину. Головне при цьому — увага, а не ціна подарунка. Тому можна спекти торт або зв'язати шарф.

Що подарувати дівчині Раку?

Проявіть увагу та турботу. Подарунком дівчині може стати похід у SPA або басейн (усе, що пов'язано з водою), похід на масаж. Також можна презентувати гарний одяг, живі квіти.

Що подарувати чоловікові Леву?

Тут важливу роль відіграє ціна та бренд. Загалом представники цього Знака зодіаку люблять оригінальні та якісні подарунки. Наприклад, можна подарувати гарну книжку із саморозвитку, похід на семінар. Підійде навіть такий креативний підхід: вирізати багато сердечок, на яких написати, який ваш партнер крутий. Зокрема, можна подарувати чоловічий набір для догляду за волоссям.

Що подарувати дівчині Леву?

Підійде будь-яка брендова річ або прикраса із золота. Також можна звернути увагу на книжки із саморозвитку, квиток на концерт чи семінар, одяг, аксесуари, сертифікат на фотосесію, замовити портрет дівчини.

Що подарувати чоловікові Діві?

Підійде будь-який гаджет, годинник, щоденник, квиток на семінар з бізнесу або саморозвитку, сертифікат на сеанс у віртуальній реальності. Загалом можна подумати про те, що ваш партнер сам собі ніколи не купить через раціональність, і порадувати його цим.

Що подарувати дівчині Діві?

Головне для неї — матеріальна стабільність і захищеність. Подарунком можуть стати гарний одяг, парфуми, гаджет, похід на концерт, семінар, книжка, курс із вивчення іноземних мов.

Що подарувати чоловікові Терези?

Хороші парфуми, сертифікат у магазин одягу, похід на концерт або в театр, гаджет. Також можна організувати романтичне та креативне побачення.

Що подарувати дівчині Терези?

Прикраси, шопінг, фотосесію, похід на концерт або в театр. Також можна подарувати живі квіти і вкотре зізнатися в почуттях, організувавши побачення.

Що подарувати чоловікові Скорпіону?

Техніку, щось пов'язане зі спортом, щось у машину. Також можна презентувати квиток на семінар із саморозвитку, уроки зі стрільби. Зокрема, Скорпіон буде радий смачній вечері.

Що подарувати дівчині Скорпіону?

Похід на семінар із психології, заняття йогою, масаж. Можна подарувати щось, пов'язане з кулінарією.

Що подарувати чоловікові Стрільцю?

Книги про історію, право, розвиток. Можна вирушити з коханим на екскурсію, у подорож.

Що подарувати дівчині Стрільцю?

Книги з психології, сертифікат на йогу. Можна звернути увагу на речі, пов'язані зі спортом або здоровим способом життя. Також можна сходити в тир.

Що подарувати чоловікові Козерогу?

Годинник, блокнот, красиву рамочку, запонки, різноманітні аксесуари. Зверніть увагу на релакс-процедури.

Що подарувати дівчині Козерогу?

Гаджети, блокнотики, красиві й дорогі ручки, релакс-процедури, шопінг.

Що подарувати чоловікові Водолію?

Гаджети, енциклопедію, різні книжки, щось у машину. Можна разом сходити в квест-кімнату, кудись поїхати.

Що подарувати дівчині Водолію?

Гаджети, похід на семінар із саморозвитку, книгу відомого автора, поїздку або романтичну подорож.

Що подарувати чоловікові Риби?

Цікаву книжку, речі для походу, щось з одягу, сертифікат на розвивальні семінари.

Що подарувати дівчині Риби?

Збірку романів, книжку з психології, сертифікат на різноманітні семінари, щось творче та креативне. Зокрема, можна разом сходити на якийсь майстер-клас.

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