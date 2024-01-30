Сінді Кроуфорд показала рідкісне фото з мамою і сестрами

Знаменитість похвалилася тим, як гарно провела вихідні в Маямі з найріднішими людьми. Її мама поділилася цим же фото у себе в соцмережі.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд часто ділиться знімками своїх дітей і чоловіка, проте вкрай рідко показує інших членів сім'ї. Тому новий знімок у соцмережі знаменитості, де вона позує разом із матір'ю та сестрами, викликав підвищений інтерес у її підписників.

На знімку можна побачити 77-річну Дженніфер Сью Кроуфорд-Молуф, маму зірки подіумів та її сестер Кріс і Даніель.

"Веселі вихідні з мамою і сестрами", — підписала фото Кроуфорд, зроблене під час спільного відпочинку в Маямі.

Її мати також поділилася тією ж фотографією, написавши: "Веселимося з моїми доньками в Маямі".

Сінді Кроуфорд із сестрами та мамою Фото: Instagram/Cindy Crawford

Сінді виросла в Іллінойсі і почала працювати моделлю в старшій школі, а професійна модельна кар'єра стартувала в 20 років. Вона стала однією з найвідоміших манекенниць в історії моди, і зараз її дочка Кайя йде стопами матері, ставши перспективною молодою моделлю, яка співпрацює з найкращими світовими брендами.

Не так давно Кроуфорд, яка досі знімається для журналів і виходить на подіум, зізналася, що відмовилася від виснажливих тренувань, але продовжує правильно харчуватися, щоб зберегти струнку фігуру. За її словами, їй не подобається слово "дієта", але без цього вона б набрала вагу.

"Я ніколи не була з тих, хто міг їсти те, що хотів — навіть мене дратувало, коли Кейт Мосс їла гамбургер із картоплею фрі та курила сигарету! Коли я переїхала до Нью-Йорка, я знала, що мені доведеться змінити спосіб харчування, інакше я не зможу вдягнути одяг. І, до речі, тоді одяг був набагато більшим, ніж зараз. Але те, як я тренувалася, змінилося", — зазначила вона.

Сінді також розповіла про те, як з віком прийняла свою "невпевненість і недоліки".

"Коли ти молодий, ти володієш красою і силою молодості, але ти дуже суворий до себе і ще не виконав внутрішню роботу. Коли ти стаєш старшим, ти розумієш, хто ти, але думаєш: "Це вже не те, що було раніше!" Можливо, в цьому-то й річ: невпевненість і недоліки роблять нас людьми", — вважає красуня.

Раніше Фокус писав, що Сінді Кроуфорд дала рідкісний коментар про шлюб з Річардом Гіром.