Каньє Вест розлютився через запитання журналістки про Б'янку Цензорі (відео)

Артистові не сподобалися запитання, які йому ставила журналістка, і він відібрав у неї телефон. Після цього репер влаштував їй публічну догану, а потім запропонував працювати на нього.

46-річний репер Каньє Вест влаштував перепалку з журналісткою TMZ у Лос-Анджелесі після того, як у нього поцікавилися, чи має його дружина Б'янка Цензорі свободу волевиявлення. Відповідне відео з'явилося на сторінці таблоїда в соцмережі.

Музикант приїхав на Алею слави в Голлівуді, щоб підтримати 71-річного артиста Чарлі Вілсона, коли йому вручали зірку. Поки він ішов, журналістка поцікавилася в нього особистим життям.

"Привіт, Каньє! Як справи? Приємно тебе бачити. Люди хочуть знати, чи є у Б'янки вільна воля? Деякі люди кажуть, що ви її контролюєте", — каже вона.

Натомість Вест намагається вирвати у неї з рук телефон зі словами: "Не питай мене про це тупе л**но. Я людина, братан. Чи було неправильно з твого боку питати мене про мою дружину, про якесь тупе, неповажне л**но, це було неправильно чи правильно?" — кричав він.

Каньє дивує інтерес ЗМІ до цієї теми. Він запитує, чому йому не ставлять більш актуальних запитань. Наприклад, про його батьківські права щодо його чотирьох дітей від колишньої дружини Кардаш'ян й обмежену можливість спілкуватися з ними.

"У тебе є запитання з цього приводу, чи ти частина системи? Ти розумієш, що я кажу? Відповідайте на запитання — я повинен відповідати на ваші запитання — відповідайте на мої запитання", — сказав він, ігноруючи будь-які потенційні наслідки того, що він забрав телефон фотографки з рук і відмовився повернути його.

"Тепер у мене є твій телефон: вони збираються заарештувати мене за те, що я забрав твій телефон", — продовжив він.

Репер назвав себе "дорослим "супергероєм" і "легендою", продовжуючи дошкуляти журналістам через "неповажне запитання", яке йому поставили.

Фотографка знову попросила його повернути телефон. Музикант запропонував подвоїти їй зарплату, якщо вона працюватиме на нього, перш ніж повернути телефон.

"Замість цього ти хочеш працювати на мене? О, тепер ти посміхаєшся... візьми її контакти", — сказав він, після чого пішов на захід.

Зазначимо, що обличчя Каньє було повністю закрите чорною щільною тканинною маскою.

Раніше повідомлялося, що артист заборонив своїй дружині Б'янці Цензорі користуватися соціальними мережами. Він мотивував вимогу бажанням захистити її від негативних коментарів.

Однак друзі дівчини думають інакше:

"Б'янка завжди користувалася соціальними мережами і була в них активна — поки не вийшла заміж за Каньє. Він не хоче, щоб це було в неї, бо думає, що їй буде боляче, якщо їй доведеться читати гидоти, які говорять люди. Він переконав її, що, оскільки вона тепер зірка, вона має залишатися загадкою, і це лякає тих, хто її знає, оскільки це схоже на ще одну форму контролю".

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест виклав у мережу дуже відверті фото своєї дружини.