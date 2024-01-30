Наомі Кемпбелл відвідала найексклюзивніший клуб Лондона в компанії багатого кінопродюсера

Супермодель відвідала приватний клуб Oswald's. Її супроводжував, серед інших, режисер Гай Річі.

53-річна супермодель Наомі Кемпбелл трималася стримано і намагалася не привертати увагу, коли на початку тижня відвідала найексклюзивніший клуб Лондона. "Освальдс" розташований у престижному районі Мейфейр і його за конфіденційність дуже полюбляють члени королівської родини. Про це пише Daily Mail.

Наомі Кемпбелл обрала для свого виходу у світ чорний ансамбль і з'явилася в клуб для вечері з друзями. Її супроводжував кінопродюсер із Саудівської Аравії Мохаммед Аль Туркі.

Наомі Кемпбелл із супутником

Разом з Наомі та її друзями також був помічений відомий кінорежисер і колишній чоловік Мадонни Гай Річі, який носив елегантний сіро-коричневий твідовий піджак і коричневу сумку через плече.

Поява Наомі біля клубу Oswald's відбулася після того, як вона з'явилася на обкладинці березневого номера ELLE UK.

У супровідному інтерв'ю Наомі, у якої є дворічна донька і семимісячний син, у рідкісному інтерв'ю про материнство зізналася, що вона "нічим не відрізняється від будь-якого іншого батька".

Наомі Кемпбелл із донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

Наомі, яка рідко говорить про своїх дітей і поки не розкриває імені жодного з них, розповіла про те, як змінилися її пріоритети відтоді, як вона стала матір'ю.

Вона пояснила: "Усе змінюється, коли ти стаєш матір'ю, і я нічим не відрізняюся від будь-якого іншого батька. Мені доводилося приймати важкі рішення у своєму житті. Але зараз мої діти на першому місці. І моя донька справді класна. Вона розуміє, що мама працює. Але для мене важливо бути поруч, особливо коли я кажу їй: "Я прийду по тебе". Якщо я обіцяю, я виконую".

Наомі раніше зізналася, що її донька обожнює подорожувати з нею по всьому світу. І вона сама таким чином сподівається прищепити своїм дітям "відчуття безмежних можливостей".

"Я хочу, щоб мої діти побачили світ і зрозуміли різні культури, як це зробила зі мною моя мама", — зізналася супермодель.

Модель, яка народилася в Лондоні, оголосила в червні, що знову стала матір'ю у віці 53 років після того, як її син з'явився на світ у Лос-Анджелесі.

Наомі вперше стала мамою 2021 року, коли в неї народилася донька.

Наомі Кемпбелл із донькою Фото: Naomi Campbell/Instagram

ЗМІ писали, що вона використовувала сурогатне материнство — популярний підхід серед селебріті, оскільки протягом кількох місяців, що передували пологам, її не помітили з явними ознаками вагітності.

Раніше вона натякала на сурогатне материнство, стверджуючи, що наука дала їй можливість створити сім'ю "коли б вона не захотіла".

Нагадаємо, якщо Наомі Кемпбелл не говорить прямо про те, що скористалася послугами сурогатної матері, то Періс Гілтон чесно зізналася, що стала матір'ю двічі завдяки цьому методу. Її син Фенікс нещодавно відсвяткував свій перший день народження.