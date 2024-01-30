58-річна Сара Джессіка Паркер в ефектних образах дебютувала на театральній сцені

58-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер в ефектних образах разом зі своїм чоловіком 61-річник актором Метью Бродеріком дебютували на сцені лондонського театру Savoy Theatre.

Зірка серіалу "Секс і місто" разом зі своїм чоловіком зіграла роль трьох проблемних парочок у виставі Plaza Suite за п'єсою Ніла Саймона, йдеться на основній сторінці театру в інстаграм.

Події у виставі розгортаються у готелі "Плаза" в Нью-Йорку наприкінці 50-х і на початку 60-х. Пʼєса розповідає про проблеми в стосунках, історію шлюбу трьох різних пар, з нотками комедійності показує реалії подружнього життя.

Відомо, що вистава Plaza Suite мала бути презентована в Нью-Йорку ще навесні 2020 року. Однак, тоді через світову пандемію COVID премʼєра відтермінувалася.

Що Сара, що Метью вдало вписалися в роль сімейного подружжя. Вони обоє не новачки на сцені, тому для них це було легко. Сама ж Паркер після премʼєри та овацій залу поділилася, що цей досвід для неї був досить цікавим та приємним, адже публіка емоційно прийняла їх.

Вже після премʼєри вистави зіркова пара відвідала вечірку в лондонському готелі Savoy. На захід Паркер одягнула чорну сукню зверху покриту тканину прозорого шару з блискітками та камінням від бренду Jenny Packha. Доповнила все туфлями від власного бренду Sjp by Sarah Jessica Parker та гламурною сумкою зі стразами й пряжкою.

Відомо, що вистава триватиме до 13 квітня.

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