Астрологиня пояснила історію з "відставкою" Залужного

Еріка Роялс стверджує, що в Україні починається час великих кадрових перестановок на найвищому рівні. За її словами, історія із Залужним ще не закінчена.

Новина про те, що Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зняли із займаної посади, поширена низкою телеграм-каналів і ЗМІ 29 січня, справила ефект вибуху бомби. Поки в мережах писали шквали коментарів, а аналітики робили свої припущення на тему "Що буде далі?", своє слово на тему сказала астрологиня Еріка Роялс.

За її словами, в Україні дійсно починається період великих кадрових перестановок на найвищому рівні, аж до зміни лідера. Існує навіть фізична небезпека для глави держави.

"Активація програми щільно відбувається в лютому. За рахунок, зокрема, повторення деяких аспектів і конфігурацій на небі, які ми мали в лютому 2022 року... [Транзитний уран, що вийшов із ретрофази, інгресує в 4-й дім гороскопу України, при цьому роблячи опозицію до керівника і купіду 10-го дому натальної карти України. Дуже красномовно для тих, хто знається", — пише вона.

Фото: astrolog_royals

Еріка наголосила, що їй дуже не подобається те, що відбувається, причому йдеться не лише про масштаби політичних та інформаційних маніпуляцій.

"Щодо залізного генерала Залужного. На вчорашній день це виглядає як вкидання і маніпуляція. Перевірка реакції суспільства. Транзитний Місяць на опозиції Марс-Нептун. Якщо реакція громадськості буде не дуже гострою, а лідери громадської думки ляжуть у всю цю пісню, то Залужного "підуть" офіційно", — підсумувала Роялс.

Фото: astrolog_royals

Раніше Фокус писав, хто і навіщо "відправив" у відставку Залужного.