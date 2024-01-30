Шерон Стоун розповіла, чому не змогла знайти кохання в Інтернеті

Розчарувавшись у стосунках, актриса знайшла заняття, яке дало змогу висловити їй свої емоції. Вона малює картини і показує їх по всьому світу.

65-річна акторка Шерон Стоун уже тривалий час не має постійних романтичних стосунків. Як багато інших жінок, вона намагалася знайти споріднену душу в додатку для знайомств, але зіткнулася з низкою проблем, про що розповіла в інтерв'ю The Times.

Знаменитість зізналася, що її 2019 року заблокували в застосунку для знайомств Bumble, оскільки вважали, що хтось видає себе за неї.

Коли ж їй вдавалося з кимось завести бесіду і призначити побачення, ці зустрічі найчастіше закінчувалися розчаруванням. Наприклад, на одному з перших побачень через додаток вона зустріла "героїнового наркомана, який був явно на 20 000 ін'єкцій героїну пізніше, ніж фотографія, яку він мені надіслав". Зрозумівши це, вона постаралася скоріше розпрощатися з новим знайомим і піти.

Актриса зізналася, що в Інтернеті вона не шукала чоловіка для сексу. Їй хотілося зустріти когось, хто б поділяв її погляди, і з ким було б комфортно спілкуватися.

"Я не хотіла просто зайти в Tinder і тр**нути кого-небудь. Ти знаєш, що я маю на увазі? Так легко когось тр**нути. Вам не обов'язково заходити в Tinder. Ти йдеш у чортову мережу кав'ярень Coffee Bean і там знайомишся, це не складно", — зазначила вона.

Шерон додала, що вона навмисно вказувала своє справжнє ім'я.

"Я продовжую залишатися самою собою. Не те щоб я могла це прикинутися", — міркує вона.

Оскільки Стоун була одним з абсолютних секс-символів 90-их, багато хто може припустити, що їй було б легше, ніж більшості, знайти партнера в додатку, проте реальність показала, що це далеко не так.

Після інтерв'ю Шерон мала вирушити на вечірку "Еммі", але вирішила не йти туди через свою соціальну тривожність.

"Це до біса багато. У мене паралітична соціальна тривога. У мене це було завжди. Я чудова в кризі. Якщо ти стікаєш кров'ю, я тебе прикрию. Що мені не подобається, так це те, що 17 людей говорять одночасно. Я просто хотіла б піти додому. Досить хаосу і шуму", — заявила вона.

Під час самоізоляції через пандемію коронавірусу Шерон почала багато малювати. Незабаром творчість замінила їй стосунки та потребу в чоловіках. На полотно вона переносила свої почуття та емоції. Зараз вона виставляє свої картини на виставках по всьому світу.

"Я позбулася багатьох емоційних речей. Здавалося, що кожна картина — це емоційне переживання. Я залишив усе це на полотні", — зазначила зірка.

Шерон Стоун двічі була одружена і розлучилася. Спочатку її чоловіком з 1984 по 1990 рік був телепродюсер Майкл Грінберг, а з 1998 по 2004 рік — редактор газети Філ Бронштейн.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун розповіла, скільки годин сну їй потрібно, щоб більше не стався інсульт.