Принца Гаррі та Меган Маркл спіткала нова неприємність

За майже шість років із команди принца Гаррі та Меган Маркл пішло щонайменше 17 осіб. Тільки за час їхнього переїзду в Каліфорнію з ними розпрощали вісім співробітників.

Виконавчий директор Archewell TV Беннетт Левін, ключовий персонаж гучного серіалу Netflix про принца Гаррі та Меган Маркл, залишив каліфорнійську продюсерську компанію герцогів Сассекських і перейшов до їхнього конкурента Cinetic Media, повідомляє Daily Mail. Таким чином кількість звільнених співробітників становила щонайменше 17 осіб після того, як Меган і Гаррі пов'язали себе узами шлюбу.

Левін пішов слідом за своїм босом, оскароносним продюсером Беном Браунінгом, який займався документальним серіалом Netflix "Гаррі і Меган" і їхнім менш успішним проєктом "Живи, щоб вести", але також пішов минулого року.

"Я радий повідомити, що починаю нову посаду в Cinetic Media", — написав Беннет на LinkedIn про свою нову роботу в американській компанії з фінансування та розповсюдження фільмів.

Відхід Беннета стався на тлі невизначеності з приводу угоди з Netflix на $100 мільйонів, єдиного великого контракту, що залишився у пари, зі стримінговим сервісом.

Герцогиня Сассекська перед Різдвом на червоній килимовій доріжці в Лос-Анджелесі розповіла, що вона і принц Гаррі мають анонсувати "так багато цікавих речей", пообіцявши, що це будуть проєкти, які змусять людей почуватися добре, коли вони це побачать.

Пошук позитиву почався після того, як їхній документальний фільм Netflix із шести частин отримав неоднозначні відгуки і був названий "поверхневою спробою відполірувати їхній публічний імідж", при тому, що він ряснів нападками на королівську сім'ю.

"Документальний фільм більше був схожий на односторонню рекламу образу Гаррі та Меган, ніж на збалансоване дослідження їхнього життя", — заявив один із критиків.

Минулого року Сассекси розлучилися зі своїм старшим віцепрезидентом зі сценарного телебачення Нішикою Камбл. Вона пропрацювала там менше двох років.

Чутки про те, що Гаррі та Меган, можливо, готуються до розірвання контракту з Netflix, були спричинені їхньою поїздкою на Ямайку минулого тижня на прем'єру фільму "Боб Марлі: Одне кохання" в ролі гостей Брайана Роббінса, боса потокового конкурента Netflix, Paramount Pictures. .

Останнім часом у пари були важкі часи в США: вони не змогли укласти жодних нових великих угод, що приносять прибуток, і виявилися об'єктом насмішок в американських ЗМІ. Їх розкритикували "Південний парк" і "Гріффіни", а The Hollywood Reporter записав їх до числа "найбільших невдах" року. Крім того, зафіксовано падіння пожертвувань у їхній фонд Archewell Foundation на $11 мільйонів.

Раніше Фокус писав, у яких стосунках зараз принц Гаррі та Меган Маркл.