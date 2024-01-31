Кіану Рівза помітили на зйомках нового фільму

Кіану перекусив разом із колегами по фільму. Серед них був і режисер картини Азіз Ансарі, який зіграє у стрічці одну з ролей.

59-річний американський актор Кіану Рівз і його 41-річний колега і партнер по знімальному майданчику фільму "Удача" Сет Роген, були помічені за поїданням тако з Азізом Ансарі і Кеке Палмер у перервах між зйомками в Голлівуді.

Кіану мав невимушений вигляд у гавайській сорочці, поверх якої накинув бежеву куртку з безліччю кишень. Образ він завершив парою вузьких штанів і білими високими кросівками Converse.

Роген був у різнокольоровій куртці на блискавці на сорочці-поло і вільних темно-синіх штанах.

До Рівза і його колеги приєдналися режисер Азіз Ансарі, який також з'явиться у фільмі, і Кеке Палмер.

Робота над картиною "Удача" почалася у квітні минулого року. За даними Variety, Ансарі написав сценарій проєкту і виступає одним із його продюсерів.

Деталі сюжету, а також імена персонажів наразі не розголошуються громадськості.

Глава Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк зробив заяву, в якій висловив свій ентузіазм з приводу проекту.

"Нам справді пощастило з цим фільмом. Нам подобається сценарій, і ми твердо віримо в Азіза як у виконавця, так і в режисера. Коли ви додасте до цього Сета і Кіану — двох неймовірних талантів світового рівня — у головних ролях разом з Азізом, цей фільм може стати для нас особливим. Ми швидко розпочали реалізацію цього проєкту, щойно він став доступним", — сказав він.

Хоча основні зйомки спочатку планувалося почати в травні минулого року, в кінцевому підсумку їх було відкладено.

"Удача" — друга спроба Ансарі дебютувати як режисер, оскільки його перший режисерський проєкт "Бути смертним" був відкладений на невизначений термін у квітні 2022 року.

Стрічка мала бути заснована на книжці Атула Гаванде "Бути смертним: медицина і що має значення наприкінці", опублікованій 2014 року.

Ансарі, Роген і Палмер мали зіграти головні ролі в цьому фільмі, в якому також мав брати участь Білл Мюррей.

Хоча зйомки почалися в березні 2022 року, їх припинили вже наступного місяця після того, як кілька людей, причетних до створення фільму, звинуватили Мюррея в неналежній поведінці.

Дата релізу "Удачі" поки сто невідома.

Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз випустить свій перший роман: про що буде книга.