Віллу Сільвіо Берлусконі, де він приймав Путіна і Тоні Блера, виставили на продаж

Маєток покійного прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі на Сардинії виставлено на продаж. На Віллі Чертоза Сільвіо влаштовував вечірки і приймав деяких із найвпливовіших світових лідерів, включно з Володимиром Путіним і Тоні Блером.

Декадентський маєток на Сардинії, який Сільвіо Берлусконі використовував для гучних вечірок і куди запрошував інших світових лідерів, включно з Володимиром Путіним і Тоні Блером, виставили на продаж за півмільярда доларів. Вілла Чертоза не єдина в портфелі нерухомості покійного, то точно найприкметніша. Про це пише Daily Mail.

Колишній прем'єр-міністр Італії, медіа-магнат і відомий бабій помер у червні у віці 86 років, залишивши більшу частину своїх величезних статків п'ятьом своїм дітям, за винятком 100 мільйонів євро, призначених для його 33-річної коханої, депутата Марти Фашини.

Вілла Чертоза на Сардинії

Тепер його діти вирішили продати, мабуть, його найцінніший актив — великий маєток під назвою Вілла Чертоза, розташований на узбережжі Коста Смеральда, на північному сході Сардинії.

Вілла Чертоза може похвалитися практично всіма вульгарними аксесуарами, необхідними для того, щоб задовольнити найвимогливішу суперзірку, заклопотаного своїм статусом російського мільярдера або навіть початківця-злодія з Джеймса Бонда, який шукає притулок.

Приголомшливий будинок із краєвидом на Середземне море оснащений усіма розкішними зручностями, включно з п'ятьма басейнами, спа-центрами, тенісними кортами і навіть власним штучним амфітеатром.

Таким чином, він став улюбленим місцем Берлсуконі для прийому деяких із найвпливовіших і найвпливовіших постатей світу, зокрема колишнього президента США Джорджа Буша і колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера, і Путіна, якого він називав своїм "дорогим другом".

Так, Тоні Блера і його дружину Шері привітали на віллі Чертоза спеціально розробленим феєрверком вартістю 50 000 фунтів стерлінгів, який осяяв нічне небо словами "Віва Тоні".

А Путін був завсідником сардинського притулку Берлусконі, починаючи з 2003 року.

Путін у гостях у Берлусконі на Сардинії Фото: Getty Images

На території є макет вулкана, який під час увімкнення видає звук виверження і викидає зі свого конуса фальшиву лаву.

А крім звичайних басейнів на віллі також є штучна лагуна. І тут відбувалися розкішні вечірки, після яких в Італії починалися скандали. Так, 2009 року, коли Берлусконі обіймав посаду прем'єр-міністра, в Іспанії було опубліковано фото, на яких колишній прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек розважався з напівоголеними жінками.

Вілла Чертоза

Берлусконі спробував відмахнутися від цього зі своєю звичайною зухвалістю. Його гості, пояснив він, приймають душ, додавши: "Ви приймаєте душ у піджаку і краватці?".

Для гостей, для яких конфіденційність була понад усе, на віллу можна було потрапити через секретний тунель, видовбаний у печері, що давало змогу відвідувачам висаджуватися з човнів поза увагою папараці.

Купити віллу у Берлусконі хотіли багато найбагатших людей світу, але він відкинув будь-які пропозиції.

У 2015 році італійські ЗМІ повідомляли, що королівська сім'я Саудівської Аравії запропонувала 500 мільйонів євро Берлусконі за його віллу, але він відкинув їхню щедру пропозицію.

Але тепер у саудитів є шанс придбати бажану нерухомість, адже п'ятеро дітей Берлусконі, як повідомляється, вирішили продати більшу частину нерухомості свого батька, включно з Віллою Чертоза.

Але один особливий будинок залишиться в родині, згідно з джерелами, процитованими італійською службою новин ANSA наприкінці минулого року.

Вілла Сан-Мартіно недалеко від Мілана — місце сумнозвісних оргій "бунга-бунга" колишнього прем'єр-міністра — не буде продана.

Куплений на доходи від своїх інвестицій у будівельний бум Італії 1960-х років, Берлусконі наповнив особняк картинами епохи Відродження та іншими скарбами.

Сільвіо Берлусконі Фото: Getty Images

Твори мистецтва слугували фоном для його не зовсім сімейних вечірок, де зірковим гостем була 17-річна танцівниця марокканського походження на прізвисько "Рубі-викрадачка сердець".

Зараз особняк служить місцем спочинку праху Берлусконі.

"Вілла Сан-Мартіно має бути в сім'ї. Ми хочемо, щоб вона залишалася місцем ділових зустрічей і, звичайно ж, місцем зустрічі нашої родини. Це те, чого б хотів мій батько", — сказала дочка Берлсуконі Марина, яка також є головою сімейного холдингу Fininvest.

Очікується, що Марина також збереже право власності на віллу Кампарі, особняк на озері Маджоре в північній Італії, а її молодша сестра Барбара збирається залишити віллу Мачеріо недалеко від Мілана.

Вілла Белінзагі в Комо, один із двох будинків Берлусконі на березі озера, продається за 11 мільйонів євро. І вашим сусідом буде Джордж Клуні.

Також продається Палаццо Граціолі — таунхаус у центрі Рима, наповнений творами мистецтва.

До портфеля нерухомості входить маєток Берлусконі в Смарагдовій бухті на карибському острові Антигуа. І Замок Параджі в Портофіно — форт 17 століття.

Серед виставлених на продаж примітних резиденцій — вілла Гранде, розташована на стародавній Аппієвій дорозі в Римі, яка колись належала режисерові кіно й опери Франко Дзеффіреллі, і вілла Гернетто, велика резиденція в Лесмо, де Берлусконі влаштував своє псевдовідім'я з Фашиною.

Незрозуміло, чи отримає остання пасія Берлусконі, яка була на 53 роки молодша за нього, якусь із колишніх вілл скандального прем'єр-міністра.

Пара ніколи офіційно не була одружена, як повідомляється, через побоювання сім'ї Берлусконі, яка побоювалася, що Фашина спробує заволодіти спадщиною. Але після смерті Берлусконі отримала спадок у 100 мільйонів євро.