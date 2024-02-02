Кім Кардаш'ян із розмахом відсвяткувала шестиріччя доньки Чикаго (фото)
День народження Чикаго пройшов у стилі ляльки Братц. Кім не пошкодувала грошей та ідей для організації свята.
43-річна бізесвумен, зірка реаліті-шоу та багатодітна мати Кім Кардаш'ян знає, як організувати будь-яке свято так, щоб вразити сотні мільйонів своїх підписників. Не став винятком і шостий день народження її доньки Чикаго, батьком якої є колишній чоловік зірки Каньє Вест. На своїй сторінці в Instagram Кардаш'ян показала, як організувала свято для Чикаго та її друзів. Вечірка пройшла в стилі Братц в особняку знаменитості вартістю $60 млн.
Кім замовила ляльку Братц із зовнішністю Чикаго, яку для зіркової клієнтки виготовили на замовлення, і вона демонструвала її на вечірці у вигляді картонних вирізок у натуральну величину.
Шестирічна дівчинка, одягнувши білу сукню-сорочку з нечіткою рожевою обробкою, позувала на спеціальному подіумі з великою аркою, де рожевими літерами було написано її ім'я. На ногах у міс Кардаш'ян-Вест були блискучі рожеві ковбойські чоботи.
Усю підлогу в приміщенні, де проходило свято, вкривали повітряні кулі, а біля імпровізованого подіуму можна побачити кабінку ді-джея. На подіумі іменинниця та її гості демонстрували безліч химерних костюмів.
Щодо частувань, то Кім подбала про суші-бар, де кожен гість вечірки отримував палички для їжі та бамбуковий килимок. Головні ласощі вечірки — торт — мав форму серця, на якому височіла лялька Братц.
"Вечірка з нагоди шостого дня народження Чі Чі, Братц", — підписала Кардаш'ян серію знімків.
Що старшою стає Чикаго, то більше всі відзначають, як дівчинка схожа на свою знамениту матір. Якщо її старша сестра — копія свого батька-репера, то Чикаго успадкувала від матері тонкі риси обличчя і гарну посмішку.
Коли минулого місяця Кім показала своє дитяче фото, розмістивши поруч знімок доньки, багато передплатників і зовсім ойкнули, тому що схожість справді разюча.
Раніше Фокус писав, що 10-річна дочка Каньє Веста, Норт, дебютувала на сцені разом з батьком.