Явний лідер: букмекери спрогнозували, хто переможе в Нацвідборі на "Євробачення-2024" (відео)

У лідерах були і залишаються виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil. Співачки представили пісню Teresa & Maria.

Прямо зараз 11 претендентів на поїздку до Мальме, Швеція від України представляють свої номери на фіналі Нацвідбору. Уже зовсім скоро стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення 2024". Фінал Нацвідбору розпочався о 18:00. І головні фаворитки Alyona Alyona та Jerry Heil уже представили свою конкурсну пісню Teresa & Maria. А тим часом букмекери оновили дані на офіційному сайті, припускаючи, хто ж поїде до Швеції.

Згідно з прогнозом букмекерів на сайті пісенного конкурсу, перше місце в Нацвідборі може здобути дует Alyona Alyona & Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.

Alyona Alyona & Jerry Heil представили пісню Teresa & Maria

На другому місці перебувають Melovin з піснею Dreamer і львівський гурт YAGODY.

На третьому місці — співачка Anka, яка представила трек Palala.

Переможця визначатимуть глядачі та члени журі: Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець, лідер гурту "Без Обмежень".

Конкурсанти Нацвідбору "Євробачення 2024" Фото: Суспільне

Їхні оцінки порахують разом із результатами глядацького голосування в пропорції 50% на 50%.

Нацвідбір, який проходить у форматі телеконцерту, транслюється в записі. Причому місце проведення Нацвідбору тримається в секреті і глядачів на нього не запрошували з міркувань безпеки. А оголошення результатів відбуватиметься наживо.

Віддати свій голос за улюбленого виконавця можна буде через застосунок Дія. Порядок голосування наступний: у застосунку "Дія" треба перейти в розділ "Сервіси", обрати там розділ "Опитування", натиснути на "Активні опитування" та обрати у списку голосування на національному відборі на Євробачення, свого фаворита серед 11 учасників.

Євробачення 2024. Що відомо

Цього року пісенний конкурс "Євробачення 2024" відбуватиметься у шведському місті Мальме. Оскільки минулого року вже вдруге перемогла співачка Loreen.

Перший півфінал відбудеться 7 травня, другий — 9 травня, гранд-фінал заплановано на 11 травня. Уже відбулося жеребкування. І відомо, що конкурсант від України виступатиме в першому півфіналі 7 травня.

Нагадаємо, раніше музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров прокоментував вибір конкурсантів на Нацвідбір, заявивши, що це "об'єктивно найміцніші артисти", які готові представити Україну на міжнародній сцені.